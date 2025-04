Iovino in aula: "Sto con Ilary dal 2020"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non un semplice caffè, ma una relazione vera e propria. Cristiano Iovino, il personal trainer presunto amante di Ilary Blasi parla davanti al giudice civile del Tribunale di Roma che si sta occupando della separazione dell'ex capitano giallo-rosso Francesco Totti dalla showgirl, sua moglie per 17 anni e madre dei suoi tre figli. E le sue dichiarazioni potrebbero essere determinanti per l'imminente sentenza. Perché la causa si gioca tutta intorno ai motivi della crisi matrimoniale e la tempistica di eventuali tradimenti.

Una testimonianza importante, dunque, quella di Iovino, fortemente voluta dai legali di Totti, gli avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci. Finora il personal trainer, considerato il principale testimone della causa di separazione, non si era mai presentato in udienza, giustificando in vari modi la sua assenza. Ieri è stato il suo giorno. In aula ha parlato per venti minuti della relazione con la Blasi, di fatto confermando quanto finora emerso dalle ricostruzioni giornalistiche e cioè che tra lui e la conduttrice, che si appresta a tornare in video con una nuova trasmissione, c'era una frequentazione intima, non un semplice rapporto di amicizia. Una dichiarazione con un peso specifico piuttosto importante, che nulla ha a che fare con il gossip, in quanto le versioni dei due ex saranno determinanti nel far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra per quanto riguarda l'addebito della fine del matrimonio, che di conseguenza peserà sull'entità del mantenimento. Finora la Blasi aveva liquidato come una semplice amicizia il suo rapporto con Iovino. Ne ha parlato nel documentario «Unica» su Netflix, raccontando che con lui prese solo un caffè a Milano insieme all'amica e parrucchiera Alessia Soldani e scambiò qualche innocente messaggio da amica. Una versione che anche prima di ieri il personal trainer aveva contraddetto parlando, in un'intervista al Messaggero, di una frequentazione più assidua e intima, anche se non di una storia vera e propria. I due si sono conosciuti sui social verso la fine del 2020, poi - racconta Iovino - si sono incontrati di persona e hanno cominciato a vedersi quando i rispettivi impegni di lavoro lo consentivano. E in quel periodo, nel 2021, la showgirl era ancora sposata con l'ex capitano della Roma e non era comparsa sulla scena Noemi Bocchi. Anche se, per Iovino, quando lui e la conduttrice si frequentavano a Milano i coniugi Totti erano già in crisi. Per la Blasi sarebbe stata invece proprio il tradimento con la Bocchi la causa della fine del matrimonio. Totti ritiene al contrario che sia stata l'ex moglie la prima a tradire.

E in ballo c'è il sostanzioso assegno mensile di

12.500 euro per il mantenimento dei figli, inizialmente assegnato a Ilary dal Tribunale civile. Lei vorrebbe di più, lui vorrebbe fosse ridotto. Anche la villa all'Eur, dove tuttora risiede, è stata assegnata alla Blasi.