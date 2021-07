"Irresponsabile", "Il caldo fa scherzi". Scuola e vaccini: scoppia la rissa

Si consuma l'ennesimo scontro a distanza tra Enrico Letta e Matteo Salvini. Questa volta a dividere i due è il tema relativo ai vaccini, per cui il segretario del Partito democratico ha attaccato il leader della Lega. L'ex presidente del Consiglio non ha usato mezzi termini e ha accusato nuovamente il numero uno del Carroccio di aver assunto un " atteggiamento completamente irresponsabile ". Il leader del Pd ha ricordato che le vaccinazioni dei cittadini " non sono un optional ", denunciando che il segretario leghista " ride e scherza su questo tema ".

Non si è fatta attendere la replica di Salvini che, intervenuto a margine di un'iniziativa del partito a Orvieto, ha così risposto all'attacco di Letta: " Mi vedete ridere e scherzare? Il caldo fa brutti scherzi a qualcuno che era abituato a vivere a Parigi ". L'ex ministro dell'Interno ha dunque rispedito al mittente le frecciatine lanciate e ha rivendicato la scelta di sostenere il governo Draghi per segnare una svolta rispetto all'era targata Giuseppe Conte: " Io rispondo con i fatti. Se fosse per il Pd avremmo ancora Conte e Arcuri. Ce lo vede Arcuri a vaccinare gli italiani? Noi rispondiamo con Draghi, Figliuolo e la serietà ".

Lo scontro sui vaccini

Il dibattito accesissimo tra Letta e Salvini avviene proprio quando si sta discutendo dell'eventuale obbligo di vaccinazione per gli insegnanti e di tutte le modalità per il green pass. Insomma, il Paese è di fronte a un bivio che potrebbe segnare il futuro dei prossimi mesi in ottica pandemia. Per il leader della Lega però occorre manovrare le prossime azioni con estrema prudenza, senza imporre determinate scelte a nessuno: " Dobbiamo convincere gli over 60 non vaccinati, ma senza costringere nessuno ". Eppure si torna a parlare del ritorno di possibili restrizioni qualora il quadro epidemiologico dovesse peggiorare. Uno chiacchiericcio che Salvini non vede affatto di buon occhio: " Ogni parola su chiusure, multe e divieti, significa una disdetta in un ristorante o un albergo. C'è qualcuno che sta facendo il male del nostro Paese ".

Il duello è incentrato pure sull'importanza o meno di vaccinare gli under 40. Proprio nelle scorse ore è montato lo scontro con Matteo Renzi. Salvini chiede di " mettere in sicurezza dai 60 in su ", lasciando agli under libera scelta. È convinto che la priorità sia quella di focalizzarsi sugli anziani arrivando così alla vaccinazione completa degli over 60: " Mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli ". Non la pensa così il leader di Italia Viva: " Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano Salvini, Conte o Meloni. Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia ".

