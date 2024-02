Iscritti, è boom per i licei. Il Made in Italy parte piano

I licei continuano a essere preferiti da oltre la metà degli studenti che devono effettuare la scelta della secondaria di secondo grado, con il 55,63% di domande sul totale delle iscrizioni. Lo comunica il ministero dell'Istruzione e del Merito in una nota. Gli Istituti tecnici e i professionali mostrano un trend in crescita: i primi rilevano il 31,66% (contro il 30,9% dello scorso anno) e i secondi il 12,72% cento (contro il 12,1% dello scorso anno) delle iscrizioni. Due le novità: l'avvio della sperimentazione della filiera tecnico professionale «4+2», con 1.669 iscrizioni, e i nuovi licei del Made in Italy con 375 iscrizioni. Sono in totale 92 i licei a indirizzo Made in Italy approvati sul territorio nazionale: nel dettaglio, 17 saranno attivati in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, 9 in Puglia, 8 nelle Marche e in Calabria, 6 in Abruzzo, 5 in Toscana, 3 in Liguria, Piemonte e Veneto, 2 in Molise e 1 in Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Umbria. «È importante - ha spiegato il ministero all'Istruzione - aver ampliato l'offerta formativa a disposizione degli studenti italiani venendo incontro alle esigenze e alle nuove sfide del mondo del lavoro, è la strada giusta per una scuola di successo per i nostri ragazzi». Le famiglie - conclude la nota «hanno mostrato un notevole apprezzamento per la nuova piattaforma «Unica», per semplicità e velocità delle procedure anche da dispositivo mobile: il 92% degli utenti ha affermato di ritenere efficiente il funzionamento del servizio offerto, mentre il 93% ha gradito la semplicità di utilizzo del servizio.