Isolato dai suoi, in debito coi tabloid. L'amaro doppio schiaffo per Harry

Ma quanto è dura non fare più parte della famiglia reale. A sentire le notizie dei giornali locali è possibile che il principe Harry abbia appreso dai media la notizia dell'operazione alla prostata del padre e di quella della cognata. I duchi di Sussex sarebbero stati tenuti all'oscuro di tutto anche se di fatto il secondogenito del re, con il fratello fuorigioco perché impegnato al capezzale della moglie, avrebbe potuto sostituire il padre in alcuni dei suoi impegni reali. Invece non accadrà nulla di tutto ciò e mai come ora le due famiglie sembrano essere state più distanti. Soltanto un paio di anni fa Harry sarebbe stato chiamato a supporto di William e di Carlo sia in pubblico che in privato. Li avrebbe sostituiti nelle apparizioni pubbliche, rassicurando i sudditi preoccupati. Avrebbe scambiato con il fratello e la cognata messaggi affettuosi per tener loro alto il morale, forse i suoi due figli avrebbero giocato insieme ai cugini per tenerli occupati e non far sentire loro la mancanza della madre. Ma ormai tutte queste sono solo fantasie, perché né William né Carlo sembrano aver più avuto contatti diretti con Harry dall'uscita del suo libro di memorie e i Sussex appaiono più che felici di rimanersene sotto il sole della California.

In questo momento la loro mancanza si fa sentire. I fratelli del re, Anna e Edoardo, sono già oberati di impegni, le figlie del principe Andrea non sono reali in servizio e il padre non sembra destinato a ritornare alla vita pubblica dopo che la sua immagine è stata più volte associata al caso Epstein. Non è un segreto che sia la Regina Elisabetta sia Carlo contavano molto sulle due coppie di giovani reali, destinate ad offrire una nuova immagine della monarchia. «Elisabetta sperava che Harry e Meghan sarebbero stati dei grandi ambasciatori nel Commonwealth - racconta Phil Dampier, uno dei cronisti reali più famosi - e che avrebbero viaggiato molto in futuro». Peccato che i Sussexes non la pensassero allo stesso modo. Certo, esser tagliati fuori dalla Ditta ha i suoi lati negativi, soprattutto finanziari. È di ieri la notizia che Harry ha ritirato la sua causa di diffamazione contro il Mail on Sunday e ora dovrà far fronte a delle spese legali stellari, valutate intorno alle 750mila sterline. Una volta ci avrebbe pensato probabilmente papà Carlo, adesso la situazione si farà più complicata. La decisione di Harry riguardo alla causa è arrivata all'ultimo minuto, poche ore prima che il principe consegnasse dei documenti importanti all'Alta Corte, perché proseguire nella causa «avrebbe offerto al Mail un'altra opportunità di ripetere le false affermazioni» fatte due anni in un articolo pubblicate nel 2022 relativo alla sua battaglia legale con l'Home Office per i costi da sostenere per la sua sicurezza e quella della sua famiglia. Avendo quindi, tecnicamente ammesso una sconfitta Harry si trova ora a dover pagare sia le spese legali del Mail, che ammontano a 250mila sterline sia quelle del suo studio legale Shillings. In tutto sono 750mila lire sterline che sarebbero diventate un milione e 200 mila se la causa fosse arrivata a processo.