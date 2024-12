Via a It Wallet: accessi record e intoppi

Ascolta ora 00:00 00:00

Qualche intoppo c'è stato, come prevedibile, nel debutto di IT Wallet, il portafoglio digitale gratuito attivo da ieri su cui è possibile caricare tessera sanitaria, patente e Carta europea della Disabilità.

GLI INTOPPI

Il sistema a singhiozzi non ha permesso di salvare i documenti. Effetto della corsa all'applicazione che, in alcuni momenti della giornata, ha registrato 1.500 accessi nello stesso minuto. Nel primo pomeriggio le attivazioni erano già 400mila. «Si è verificato un errore imprevisto. Si suggerisce di riprovare più tardi» suggerisce l'applicazione ai nuovi utenti che incontrano problemi. Ci sarà tempo per riprovare e rimediare, visto che il portafoglio digitale è destinato a diventare una nuova abitudine per salvare i nostri dati e svuotarci il portafoglio (quello vero) da tessere di ogni tipo.

SUI SOCIAL

Sui social (neanche a dirlo) fioccano le critiche sul mal funzionamento dell'app. E non manca, anche in questo caso, la deriva complottista di chi pensa sia solo un trucchetto per rubarci i dati personali e farne chissà cosa. Fortunatamente (e i dati degli accessi lo confermano) c'è anche il popolo degli entusiasti, che finalmente non correranno più il rischio di dimenticare i documenti o non trovarli. Sulle bacheche c'è un fitto scambio di commenti e di foto della nuova app, a conferma che condividere un cambiamento comune piace.

COME FUNZIONA

Per inserire i documenti (ed averli sempre a disposizione in versione digitale ma con la stessa validità di quelli fisici) è sufficiente utilizzare l'appIO e aggiungerli al Portafoglio. Per il momento è possibile aggiungere solo tre documenti. È sufficiente autorizzare l'inserimento e sarà poi la app a contattare l'ente emittente del documento per i controlli necessari. La versione digitale dei documenti può essere utilizzata per il momento solo in Italia con pieno valore legale. Si potrà mostrare la patente digitale alle forze dell'ordine in caso di controllo stradale o si potrà mostrare la tessera sanitaria in farmacia per l'acquisto di farmaci o la prenotazione di visite. Ma per il momento solo all'interno del territorio nazionale.

«Dopo due anni di lavoro costante e discreto, il governo ha mosso il primo passo verso la realizzazione del Sistema IT-Wallet, una rivoluzione digitale che ho fortemente sostenuto fin dal mio insediamento e che andrà a regime nel 2025 - ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti - Con l'introduzione dell'IT-Wallet, e anticipando i tempi del regolamento europeo EIDAS 2, l'Italia intraprende un percorso ambizioso verso l'evoluzione dei servizi digitali. Questo strumento offrirà ai cittadini nuove opportunità per l'utilizzo della loro identità digitale, garantendo al tempo stesso massima sicurezza e tutela dei dati personali». I prossimi step verso la digitalizzazione dei documenti prevederanno l'integrazione del sistema con il portafoglio europeo (Eudi Wallet) con l'estensione anche al passaporto, certificato di nascita e tessera elettorale. L'intero progetto avrà un costo per lo Stato di poco superiore ai 300 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

LA PRIVACY

La sicurezza dei dati verrà garantita grazie alle autenticazioni

tramite SPID o CIE. L'app IO condivide i dati con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'identificazione e solo per il tempo necessario a consentire l'aggiunta della versione digitale dei documenti al Portafoglio.