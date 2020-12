Italia Viva non partecipa al vertice sul Natale. Ma Renzi si impone su Conte

Non c'è tregua tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Continua la guerra a distanza tra i due, anche perché ieri è saltato il faccia a faccia tra il premier e la delegazione di Italia Viva sul tema della verifica di governo. I renziani sono stati gli unici a non aver ancora preso parte al giro di colloqui avviato dal presidente del Consiglio per constatare se l'esperienza giallorossa è arrivata al capolinea o se ci sono margini per andare avanti. E oggi si ripete la stessa storia. Fonti di Iv fanno sapere non il partito non parteciperà alla riunione dei capidelegazione con Conte convocata alle ore 12:30. Teresa Bellanova - così come sanno da tempo sia i capidelegazione sia a Palazzo Chigi - è impegnata in una missione a Bruxelles sulla tutela del Made in Italy agroalimentare.

Il ministro dell'Agricoltura rientrerà in serata. " La posizione di Italia Viva è chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Matteo Renzi: sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del governo, purché si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare ", spiegano le stesse fonti. Dunque dai renziani è stato ribadito l'ok a un inasprimento delle norme in occasione delle festività di fine anno. Nonostante Italia Viva non prenderà parte al vertice, può esultare poiché ha avuto la meglio sulla mozione di Natale: vengono inseriti il riferimento alle scelte da effettuare sulla base di dati scientifici e i ristori immediati per tutti.

"È un nostro successo"

Come riportato da Affari Italia, da Iv tengono a dirlo chiaramente mettendo la bandierina: " È un nostro grande successo ". Nella mozione si impegna il governo a prendere decisioni " sulla base della più rigorosa analisi delle evidenze scientifiche fornite dal Comitato tecnico scientifico " e - qualora si decidesse di procedere con nuove restrizioni - " a prevedere misure di ristoro economico proporzionate alle perdite di fatturato anche nei confronti di quelle attività per le quali è attualmente prevista l'apertura ". La mozione unitaria presentata dalla maggioranza in Senato non contiene indicazioni più precise sull'apertura dei piccoli Comuni nel periodo di Natale.