Gli italiani premiano Berlusconi: è il miglior premier degli ultimi 20 anni

La voce degli italiani è chiara: Silvio Berlusconi è il miglior presidente del Consiglio degli ultimi 20 anni. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Termometro Politico tra il 23 e il 25 agosto, che vede il Cavaliere avere la meglio anche su Mario Draghi. Gli elettori dunque hanno gradito quanto fatto dal leader di Forza Italia nel corso dei suoi governi, bocciando invece le ricette dei suoi avversari che si sono susseguiti a Palazzo Chigi.

Berlusconi al vertice

La rilevazioni mette in evidenza come Berlusconi sia ritenuto il miglior premier degli ultimi 20 anni dal 27,6% degli intervistati. Distaccato invece Mario Draghi: l'ex governatore della Banca centrale europea comunque può godere del 21,3% di giudizi a suo favore. Più indietro si trova Giuseppe Conte: le preferenze per il leader del Movimento 5 Stelle, che ha guidato prima il governo gialloverde e poi quello giallorosso, si attestano al 13,6%.

Si ferma invece al 10,8% Romano Prodi, seguito da Matteo Renzi (4%) e Paolo Gentiloni (1,4%). Bassissime le indicazioni a vantaggio di Mario Monti (0,7%) e di Enrico Letta (0,5%). Il 16,9% ritiene che nessuno dei presidenti del Consiglio sopra indicati sia meritevole di essere considerato il migliore degli ultimi 20 anni. Il 3,2% non sa o preferisce non rispondere.

In merito si è espresso Gianluca Borrelli, presidente e fondatore di Termometro Politico, che ha fatto notare come Berlusconi e Prodi (che hanno governato più di un decennio fa) abbiano comunque un gradimento alto. " Questo probabilmente è dovuto ad un effetto nostalgia di molti elettori ", ha spiegato Borrelli.

Gli italiani vogliono il presidenzialismo

Dal sondaggio di Termometro Politico emerge inoltre che gli italiani vogliono il presidenzialismo. Dunque la proposta del centrodestra, tanto demonizzata e disprezzata dalla sinistra, trova il parere positivo degli elettori. Il 56,5% si dice favorevole all'elezione diretta del presidente della Repubblica, seppure con sfumature diverse.

Nello specifico il 29,7% vorrebbe la trasformazione dell'Italia in una repubblica presidenziale; il 15,6% preferirebbe un semipresidenzialismo come in Francia; l'11,3% è a favore dell'elezione diretta senza però dare al presidente più poteri di quelli che ha. L’elezione diretta del premier raccoglie invece il gradimento dell'11,3% degli intervistati. Il 27,3% afferma infine di essere contrario ad entrambe le ipotesi. L'11,3% vuole l'elezione diretta del presidente del Consiglio. Il 27,3% è contrario all'elezione diretta sia del capo dello Stato sia del premier. Il 4,8% non sa o non intende rispondere.

Nota del sondaggio:

Sondaggio realizzato da Termometro Politico;

Totale contatti: 5300 rispondenti;

Interviste effettuate nel periodo 23-25 agosto 2022 con meotodo Cawi;

Il sondaggio è disponibile qui.