Johnson vieta le vacanze. Merkel: 7 marzo fine lockdown

Nel Regno Unito «è attualmente vietato andare in vacanza». Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, in una conferenza stampa a Downing Street: «La nostra priorità in questo momento è proseguire la campagna vaccinale e accelerarla il più possibile». Il premier inglese ha sottolineato che «è troppo presto» per dare risposte sul tema delle vacanze estive così come su quello dei matrimoni. Il premier ha tuttavia annunciato che il prossimo 22 febbraio fornirà maggiori dettagli sulla road map per uscire dall'attuale lockdown e porre fine alle restrizioni in vigore.

Oltremanica corre il piano vaccinale. In totale in Gran Bretagna 13 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato il premier britannico rivendicando «passi da gigante». In Inghilterra è stato vaccinato il 25% degli adulti e oltre il 90% degli over 75. Ma quello che continua a preoccupare Downing Street sono le varianti del coronavirus. Il governo britannico sta monitorando una mutazione della variante inglese che è stata individuata per la prima volta a Bristol. Lo ha spiegato il principale consigliere scientifico di Downing Street, Patrick Vallance, nel corso di una conferenza stampa con il premier Johnson. Finora sono stati 21 i casi registrati di questa nuova variante: 14 a Bristol, 4 a Manchester e 3 in altre località. Alcuni scienziati hanno espresso preoccupazione per questa mutazione e temono in particolare che possa avere un impatto sull'efficacia dei vaccini.

Anche se il trend dei contagi è in ribasso, la Germania - come anticipato - ha prolungato il lockdown (iniziato a metà dicembre) fino al 7 marzo. Lo hanno deciso Angela Merkel e i governatori dei Laender al vertice sulle misure di contrasto al Covid. Anche a Berlino la preoccupazione è per le varianti.