Kate, la rinascita dopo la paura: "Il mio tumore è in remissione"

Ascolta ora 00:00 00:00

«È un sollievo essere in remissione dal cancro». L'ha voluto condividere con tutti, via social, questo sollievo, Catherine, dopo un anno di tormento. Con il modo semplice e diretto che ormai i sudditi del Regno Unito riconoscono alla Principessa del Galles, ieri, per la prima volta, ha annunciato finalmente la buona notizia: il suo tumore è in fase di remissione, come lei stessa ha spiegato dopo aver fatto ritorno nell'ospedale londinese che l'ha avuta in cura per tutti questi mesi. La principessa ha voluto recarsi di persona al Royal Marsden Hospital per ringraziare tutto lo staff ospedaliero che si è preso cura di lei a partire dallo scorso marzo, quando la diagnosi era stata rivelata al mondo intero.

In settembre poi Kate aveva fatto sapere di aver concluso il suo ciclo di chemioterapia spiegando che la sua missione «era rimanere libera dal cancro». Ieri ha potuto finalmente rassicurare nuovamente tutto il Paese che si, il più era fatto, sebbene «adesso rimango focalizzata sul mio completo recupero». Anche questo messaggio, come altri che si sono succeduti in questa delicata vicenda sono firmati con semplice «c», a sottolineare la svolta che la malattia ha dato alla vita e al modo di presentarsi al pubblico di quella che è destinata ad essere la futura Regina d'Inghilterra. Quando si parla di cancro e di sofferenza lei è solo Catherine, una delle tante persone colpite da un male che non fa differenze. Di questa consapevolezza lei ha fatto la sua cifra e anche ieri si è fermata a lungo a parlare con alcuni pazienti in cura ricordando come la notizia della diagnosi sia arrivata anche a lei «come un terribile choc». «È veramente dura- ha detto chiacchierando con un paziente - tutti mi dicevano, per favore continua a mantenere un approccio positivo, perché fa veramente la differenza». Ma come ogni persona colpita da un cancro anche Catherine sa che si tratta della cosa più difficile da fare e che il ricordo del periodo trascorso sotto trattamento rimane acquattato da qualche parte a lungo, anche dopo che la chemio si è conclusa. «Tu pensi che le cure siano finite e che puoi tornare alla tua vita di sempre, ma la sfida è ancora lì - ha detto ieri - Durante la chemio ci sono tutta una serie di effetti collaterali, ma sono forse più impegnativi quelli a lungo termine. Perché far ritorno ad una quotidianità normale è difficile. Il mondo scompare completamente». La principessa ha abbracciato la madre di una ragazza di 19 anni malata che attualmente si trova in cura intensiva. Kate è apparsa estremamente sensibile e ancora fragile mentre le passava il braccio intorno alle spalle rassicurandola e dicendole che non poteva trovarsi «in un posto migliore, c'è luce in fondo al tunnel». A salutarla in ospedale una folla di pazienti con i familiari e operatori a cui la principessa ha dedicato parole di gratitudine anche nel post inviato sui social.

Rimane il mistero sul tipo di tumore che l'ha colpita ed è probabile che Kate non ne parli fino a quando non saranno trascorsi i cinque anni canonici dopo i quali si può affermare con relativa certezza di essere finalmente guariti. Il percorso da fare per arrivare alla fine del tunnel è ancora lungo e nessuno lo nasconde, ma la principessa è finalmente sulla buona strada.