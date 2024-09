Kate, video con la famiglia. "Chemio finita, mesi duri"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla chemioterapia è tornata solo Kate Middleton. Della principessa del Galles non c'è più nulla, neppure l'anello di fidanzamento. Quando nel video le inquadrano la mano sul cambio della jeep, si vede una fede di brillanti: è sparito lo zaffiro appartenuto a Diana dal quale non si era mai separata prima. Ieri, con un video di tutt'altro tenore rispetto a quello del 22 marzo scorso in cui, sola, aveva annunciato la scoperta della malattia, Kate ha scelto di riapparire assieme tutta la sua famiglia. Il marito William, i figli George, Charlotte e Louis, la madre Carole, il padre Michael. Passeggiano nel bosco, fanno un pic nic, giocano a carte, si abbracciano, si tengono per mano e ridono, soprattutto ridono. Sembrano una famiglia «normale» che fa cose «normali». Perché è esattamente di normalità che si ha voglia quando a sconquassarla è la malattia. Ed è esattamente ciò di cui hanno avuto voglia anche tutti loro in questi mesi di assenza, terapie e fiato sospeso. «Ora che l'estate volge al termine non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio ciclo di chemioterapia» ha annunciato Kate.

Addosso non le si vede il passaggio di alcun male, eppure: «Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute» ha spiegato. «Il percorso della malattia oncologica è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, soprattutto per le persone più vicine. Con umiltà, ti mette anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, una nuova prospettiva su ogni cosa». Ha parlato del marito e del fatto che «questo periodo ha ricordato soprattutto a William e a me di riflettere e di essere grati per le cose semplici, ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati. Fare il possibile per non ammalarmi di cancro è ora il mio obiettivo. Sebbene abbia terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il recupero completo è lungo e devo continuare a vivere ogni giorno come viene». Non c'era alcun rimando alla regalità nel video di ieri. Non un luogo, non un dettaglio, non una «citazione» dei Windsor in alcun modo. Come se l'orrendo viaggio nella malattia avesse restituito altro: «solo» Kate. Che adesso non vuole altro che restare «cancer free».

Anche se il senso del dovere è uno dei suoi tratti distintivi e i reali lo hanno capito benissimo quando hanno deciso di puntare su di lei, Kate il cavallo di razza. Che infatti ha annunciato: «Non vedo l'ora di tornare al lavoro e di intraprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò. Nonostante tutto quello che è successo, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita».

Ha poi ringraziato, da parte sua e di William, tutte le persone che le sono state vicine e hanno dimostrato gentilezza ed empatia.

E ha concluso con un pensiero «a tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro: rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall'oscurità può venire la luce, quindi lasciate che quella luce brilli». E riecco anche la «regina» d'Inghilterra...