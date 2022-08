"Là è a suo agio...". Così Salvini gela Di Maio

In questa campagna elettorale che sta svolgendo sotto l'ala protettrice di Enrico Letta, forse Luigi Di Maio ha perso il senso della realtà e non sembra essere circondato da validi consiglieri. Nel corso della giornata di oggi, già dal mattino il leader di Impegno civico è partito all'attacco di Matteo Salvini: " Prima voleva confrontarsi con me, adesso scappa ". Il ministro degli Esteri lascia intendere che il leader della Lega abbia un qualche timore nei suoi confronti e cerca in tutti i modi di salire alla ribalta della discussione politica, che a un mese dal voto lo vede inesorabilmente ai margini, com'era prevedibile.

La spasmodica ricerca di attenzioni da parte di Luigi Di Maio, però, durante tutta la giornata si è scontrata con l'indifferenza da parte di Matteo Salvini, tanto che in serata Luigi Di Maio ha rincarato la dose, paragonandosi a Rocky Balboa. Al di là del fatto che non può essere preso sul serio un politico che pubblica un certo tipo di meme in campagna elettorale, specialmente se i temi sono così seri come in questo periodo storico, chissà come l'ha presa Enrico "occhiditigre" Letta che il suo alleato gli abbia rubato il personaggio. Ovviamente, nemmeno a dirlo, nell'immaginario di Luigi Di Maio, Matteo Salvini è Ivan Drago.

" Un amico mi ha appena girato questo meme che condivido con voi. In sintesi: Salvini mi ha sfidato a fare un confronto, ho accettato, ma da quel momento è sparito. Se avete modo di sentirlo ditegli che può scegliere anche lui orario, giorno e location. Gli italiani meritano chiarezza, soprattutto se c'è qualcuno che vuole giocare con i loro risparmi. Io ci sono, Impegno Civico c'è ", scrive Luigi Di Maio, con tanto di emoji di un'ape a corredo del messaggio. Ovviamente, il meme gli è stato girato da un fantomatico amico, anche se qualcuno direbbe che, se posta questi contenuti in campagna elettorale, di amici non ne ha.