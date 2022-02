Lacrime social per Luca. Uccisa la star di TikTok "Difendeva la mamma"

I social piangono il loro eroe. Finalmente un eroe vero. Un ragazzo dalla faccia buona e dal cuore d'oro. Aveva 22 anni Luca Pisciotto, famoso tra i suoi coetanei grazie a TikTok, dove era iscritto con lo pseudonimo «Luca Itvai», seguito da 2 milioni di follower. Luca è morto ieri. Non ce l'ha fatta a sopravvivere alle 4 coltellate inferte dal compagno di sua madre. Luca è stato ammazzato proprio perché ha tentato, disperatamente, di difendere la mamma dalla violenza di quell'uomo che dopo aver tentato di colpire la donna ha rivolto la lama contro Luca che aveva tentato, a mani nude, di disarmarlo. Ovviamente il giovane ha avuto la peggio e le ferite si sono rivelate letali. Ieri l'intero mondo social ha metaforicamente versato lacrime di commozione per questo giovane «colpevole» solo dell'istinto più nobile che un figlio può avere nei confronti della madre: quello di difenderla. Sempre e comunque. Anche a costo di rimetterci la vita.

Luca Pisciotto , il ragazzo era di Agrigento ma si era trasferito in Belgio, nella regione di Liegi, assieme alla mamma. A spezzare la sua giovane vita è stato l'ex compagno della donna, il 35enne Pietro Randazzo, già noto alle forze dell'ordine per atti violenti, che aveva raggiunto Maddalena Sorce nella sua abitazione per un «chiarimento». In realtà, sospettano gli inquirenti, l'uomo aveva già premeditato il delitto, tanto da portarsi dietro l'arma del delitto: un coltello lungo e affilato. Prima la solita «discussione», poi la rissa, infine l'aggressione. Luca era in casa, ha tentato di fermare quella furia. Ritrovandosi, qualche istante dopo, con quattro ferite profonde. A niente è servito l'intervento dei soccorsi: Luca è morto dissanguato pochi inuti dopo essere stato ricoverato in condizioni disperate. L'uomo è stato arrestato con l'accisa di omicidio volontario, la mamma di Luca è ricoverata in stato di choc. Ora si trova in carcere.

L'ultimo video di Luca su TikTok risale a poche ore prima della tragedia. Era un POV («Point of View») spensierato e ironico, uno dei tanti che si trovano sul suo profilo. In poche ore la «sezione dei commenti» ha registrato più di 100mila commenti. Tutti lo ricordano come una persona buona, gentile e ambiziosa. Sognava di fare l'attore ed era un grande appassionato di danza, tutti lo ricorderanno per aver cercato di salvare la vita di sua mamma. «È un eroe», è la frase più ricorrente.

L'assassino del ragazzo è prima fuggito, poi si è consegnato alla polizia del quartiere, confessando il delitto. L'uomo, più giovane rispetto alla ex compagna, non era nuovo alle forze dell'ordine: in passato era stato denunciato per atti violenti. Luca aveva un buon seguito sul social TikTok e il tenore dei messaggi di solidarietà sono lì a dimostrarlo. «Sei un esempio per tutti noi, che la tterra ti sia lieve», scrive un suo followe; «Eri un ballerino fantastico, la tua morte è la cosa più ingiusta del mondo», aggiunge un altro suo fan; «Chi ti ha accoltellato deve marcire in galera», il post che ha ricevuto più «mi piace».