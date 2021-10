Ddl Zan, la Fedeli scoppia in lacrime e chiude la telefonata

Il fallimento del ddl Zan in Senato a causa della frangia "tutto o niente" di una certa sinistra sta facendo discutere. Con 154 senatori a favore, 131 contrari e 2 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato col voto segreto le richieste di Lega e FdI di non passaggio all'esame degli articoli del ddl Zan. Una vittoria schiacciante da parte dei due partiti promotori. All'analisi dei numeri è evidente che siano stati molti i franchi tiratori nell'area giallorossa, che hanno disatteso le indicazioni di Enrico Letta. Il segretario Pd ha pagato con una sconfitta, morale e politica, l'ostinazione e la presuzione. E anche nel suo partito è forte la delusione, come dimostrano le parole di Valeria Fedeli, in lacrime, a Un giorno da pecora. " Sono molto triste, purtroppo non è passato ", ha detto la senatrice in collegamento radiofonico chiudendo la telefonata.

" Sono sconvolta. Ovviamente non credo che fosse previsto questo andare a un voto al buio. Mi si diceva sempre che i numeri c'erano, lo ha fatto anche il segretario Letta... Sono dispiaciuta, arrabbiata ", ha ribadito la senatrice all'Adnkronos. Nei mesi precedenti è stata tra quelli a chiedere di apportare delle modifiche al ddl Zan per evitare di farlo scontrare contro un inevitabile muro. I segnali c'erano tutti, eppure i paraocchi di Enrico Letta hanno impedito di trovare una soluzione e ora nel Pd è il caos. Le parole di Valeria Fedeli sono emblematiche: " Io credo che ora vada aperta in modo oggettivo e lucido una riflessione seria su tutti i passaggi che ci hanno portato a questa sconfitta, una sconfitta che dobbiamo guardare negli occhi ".