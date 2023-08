Lady Soumahoro "sconvolta"dagli scatti osé. Ma il book fotografico risale a dieci anni fa

Torna all'attacco la coppia Soumahoro. Se da una parte l'onorevole, stanco dell'oblio nonostante lo scandalo, è pronto all'uscita del suo nuovo libro, «Manifesto degli invisibili», previsto per gennaio 2024, anche la compagna sembrerebbe cercare attenzioni.

Liliane Murekatete (nel tondo), indagata insieme alla madre per malversazione di fondi e truffa, in quanto destinavano i fondi per le cooperative di accoglienza a scopi personali - come gli acquisti in boutique di alta moda - ha denunciato il fotografo romano Elio Carchidi. La Procura di Roma ha infatti aperto un fascicolo sul professionista che aveva scattato il famoso book «osé» a Lady Soumahoro. Una serie di foto di nudo, la cui anteprima compare sul sito dello studio fotografico nella sezione «osé», con la foto di Liliane Murekatete in primo piano. Gli scatti invece sono riservati a chi ne fa richiesta.

La notizia, che già venne fuori mesi fa in pieno scandalo Karibù, non destò particolare preoccupazione a Lady Soumahoro che solo ora dichiara di essere «psicologicamente sconvolta». Sconvolta, a quanto pare, da un book fotografico che risale ad almeno 10 anni fa. Il fotografo, rintracciato dal Giornale, ha dichiarato infatti: «Risalgono (le foto, ndr) sicuramente al periodo tra il 2012-2013. Il periodo storico è quello e sono online da quel momento, cioè da quando è stato fatto il servizio».

E ancora: «Si presentò con il nome di Liliane e basta, non sapevo niente di lei, né della sua famiglia e cosa facevano. È una delle tante, decine e centinaia di ragazze e donne che ho fotografato: nulla di più, nulla di meno. Anzi, è sempre stata molto carina ed educata, ci siamo sentiti anche successivamente per gli auguri e per salutarci».

Una Lady Soumahoro gentile e carina che nel lontano 2012 decise di farsi fare un servizio fotografico decisamente spinto e immediatamente pubblicato sul sito del fotografo, come tutti gli altri servizi del professionista del resto. Ora, e solo ora, la stessa Lady Soumahoro - che insieme al compagno è finita nel baratro dopo la scoperta dei giochi loschi all'interno della cooperativa della madre dove lei lavorava - si definisce però distrutta dalla scoperta che quelle foto esistono. Carchidi ha infatti sottolineato che Liliane Muraketate afferma il falso sostenendo di non sapere che erano pubblicati gli scatti, ma soprattutto che ha affidato al suo legale la difesa riguardo all'accusa di «diffusione illecita di dati sensibili».

Il fotografo amico, con cui è sempre stata «carina ed educata» sembrerebbe essere diventato il pretesto perfetto per tornare al centro dell'attenzione mediatica. Che si tratti di un disperato tentativo di togliersi di dosso la veste di «carnefice»?