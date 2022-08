"L'allarme fascismo? È un falso problema". Ecco il vero errore della sinistra

Ci sono poche persone al mondo che possono permettersi di parlare di fascismo e nazismo con la stessa autorevolezza di Marek Halter. Lo scrittore ebreo-polacco fuggì infatti nel 1940 dal ghetto di Varsavia trovando rifugio in Unione Sovietica, prima di trasferirsi a Parigi nel 1950. Oggi Halter smonta pezzo per pezzo la narrazione di una sinistra senza idee sullo spauracchio del ritorno del fascismo - in assenza di fascismo - che anima anche la campagna elettorale italiana. Emergenza che, magicamente, riaffora immancabilmente ad ogni tornata elettorale, che si tratta di Giorgia Meloni o di Marine Le Pen in Francia, passando per i Paesi di Visegrad, demonizzati o decantati a seconda delle contigenze del momento (basti ricordare a come il coro del pensiero unico si riferiva alla Polonia prima e dopo l'invasione russa dell'Ucraina). Perché la sinistra contemporanea sembra avere bisogno di un nemico da demonizzare per sopravvivere.

Lo scrittore smonta l'isteria della sinistra

E questo accade, solitamente, a chi è in crisi d'identità e di idee. Queste due parole, " fascismo e oggi ", afferma lo scrittore in un'intervista rilasciata a Il resto Del Carlino - Quotidiano Nazionale, non possono stare insieme. Il fascismo è un riferimento storico, qualcosa che appartiene al passato, di cui si parla spesso a vanvera. Il fascismo per me è Mussolini, è Hitler, è la guerra mondiale, è la caccia agli ebrei e agli oppositori politici, è il sangue, lo sterminio, la distruzione " ricorda.

Gli spin doctor del Pd e il segretario dem Enrico Letta prendano nota. Demonizzare gli avversari come stanno facendo i dem con Giorgia Meloni non è solo inutile, ma è anche controproducente. Perché fa passare l'avversario come vittima. Pertanto, come spiega lo stesso Halter, le accuse di fascismo rappresentano un modo per demonizzare, ma " un partito rappresentato in Parlamento non può al tempo stesso stare dentro e fuori rispetto allo schieramento democratico ". Puoi combatterlo, puoi criticarlo, " puoi contestarlo in mille modi perché questa è l’essenza della democrazia: ma demonizzarlo no, è sbagliato, è illogico. Oltretutto è controproducente perché permette all’avversario di atteggiarsi da vittima" spiega il celebre scrittore della medesima intervista.

"Meloni non ha scheletri nell'armadio"