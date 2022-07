L'America torna Far West Spara e uccide 3 persone. Un passante lo ammazza

Sembra il Far West, ma in realtà è Greenwood, sud di Indianapolis, Midwest degli Stati Uniti. È qui che si è consumata, in una tranquilla domenica di metà luglio, l'ennesima sparatoria nell'America che non smette di interrogarsi sull'abuso di armi ma non riesce davvero a mettere un freno al loro dilagare, alle sparatorie quotidiane e alla violenza senza limiti. Quattro morti, stavolta nello Stato dell'Indiana a guida repubblicana, dove dal primo luglio i residenti possono girare armati anche senza avere il porto d'armi. Tre persone sono state uccise da un uomo che ha aperto il fuoco con un fucile in un centro commerciale. La quarta vittima è il killer, assassinato a sua volta da un cittadino armato, che è intervenuto per fermarlo con la sua pistola. Altre due persone sono rimaste ferite, una delle quali è una ragazzina di 12 anni. Non si conoscono ancora le motivazioni all'origine della sparatoria.

«Il vero eroe del giorno è questo cittadino che portava legalmente un'arma da fuoco e che ha potuto fermare il killer che sparava, poco dopo che quest'ultimo aveva iniziato ad aprire il fuoco», ha spiegato il capo locale della polizia, Jim Ison. Ed è nell'intervento «eroico» di quest'uomo che sta il paradosso di un Paese che si affida a un cittadino armato per fermare la violenza di un altro cittadino armato. Scosso si dice il sindaco della città, Mark Myers, che ha ricordato: «Sono stato un agente di polizia per gran parte della mia vita», ha detto in un'intervista. «Tuttavia, quel che è accaduto è incredibilmente scioccante, non solo per me ma per tutta la nostra comunità». E via anche lui a elogiare il passante entrato in azione per chiudere la sparatoria: «Qualcuno che chiamiamo il buon samaritano è stato in grado di sparare all'aggressore e fermare ulteriori spargimenti di sangue", ha detto Myers. «Sono grato per la sua azione rapida e per il suo eroismo in questa situazione».

Nessuno ha svelato, tuttavia, il nome dell'uomo della salvezza (armato), di cui si sa solamente che ha 22 anni, è della contea di Bartholomew, a circa 35 miglia a sud del centro commerciale, e possedeva legalmente la pistola. Dopo l'attacco, le forze dell'ordine hanno voluto accertarsi che nell'area non ci fosse anche dell'esplosivo.

Dal primo luglio l'Indiana, con l'entrata in vigore dell'House Bill 1296, permette ai cittadini sopra i 18 anni di età di portare con sé, nascondere o trasportare una pistola in pubblico, senza che vengano controllati i precedenti né venga effettuato alcun controllo per l'acquisto dell'arma. È il 23esimo Stato con leggi di questo genere negli Usa, insieme all'Ohio che ha introdotto la misura questo mese. Eppure ogni anno circa 40mila persone muoiono uccise da armi da fuoco negli Stati Uniti, secondo il Gun Violence Archive. E una commissione della Camera dei rappresentanti dovrebbe votare questa settimana, per la prima volta in quasi 20 anni, un provvedimento per bandire le armi d'assalto.

A giugno, il presidente Joe Biden ha firmato una legge che, pur non soddisfacendo del tutto le aspettative della Casa Bianca, è intervenuta sulla questione armi dopo molti anni, riducendo la possibilità che finiscano nelle mani di individui considerati pericolosi e cercando di bloccare la vendita di pistole agli accusati di violenze domestiche. La misura, però, non è intervenuta sulla vendita di fucili di assalto né su quella dei caricatori ad alta capacità. Il 4 luglio, durante la parata per il Giorno dell'Indipendenza, un giovane armato di fucile automatico ha sparato dal tetto di un palazzo sulla folla, in un sobborgo di Chicago, uccidendo 7 persone e ferendone una quarantina. E appena qualche giorno fa Manuel Olivier, padre del giovane Joacquin, ucciso insieme ad altre 17 persone nel liceo di Parkland, in Florida, nel 2018, ha interrotto il discorso che Biden teneva alla Casa Bianca per celebrare la storica stretta sulle armi varata dal Congresso e ha accusato il presidente di non aver fatto abbastanza: «Sono anni che provo a dirtelo, anni», ha urlato. Biden lo ha invitato ad ascoltarlo finire il suo intervento. Ma l'uomo è stato scortato fuori dalla White House dal Secret Service.