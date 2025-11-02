L'amore, un caso politico

William Auden nel suo celebre libro di poesie chiedeva "la verità, vi prego, sull'amore". Forse oggi bisognerebbe chiedersi la verità, vi prego, sull'amore a Washington, dove l'amore è diventato una questione di partito, e se il tuo partito è quello sbagliato non ti salva nemmeno un profilo con la scritta "amo i gatti e i tramonti": il gatto potrebbe essere repubblicano e il tramonto fascista. I giovani Maga cercano di amare in città dove anche l'affetto è progressista e si ritrovano esclusi dalle app di dating: il Washington Post racconta dei conservatori come animali spaventati e incapaci di adattarsi al nuovo habitat sentimentale della capitale, discriminati mica solo dai dem: una di loro, Morgan Housley, ventinove anni e conservatorissima, non trova i repubblicani abbastanza mascolini.

Negli Stati Uniti oggi un appuntamento può finire per una battuta su Kamala Harris o per un'ode a Elon Musk e il sesso o si fa tra simili o non si fa affatto (che noia). I "Make America Hot Again" provano a ricostruire l'attrazione dentro la bolla conservatrice, mica facile. Anche perché dall'altra parte la versione speculare organizza speed-date con screening sanitario delle opinioni, domanda d'ingresso "usi i pronomi?" (se poi uno arriva in Tesla è finito in partenza).

Sarà così solo lì o si sta polarizzando l'Occidente anche nel sesso e nei sentimenti? Certo, non tutti i repubblicani sono trumpiani e non tutti i democratici sono progressisti estremisti, la mappa reale è complicata e le biografie lo sono ancora di più, eppure ci sono indizi in cui nella pratica quotidiana si preferisce la purezza del gruppo alla meravigliosa confusione dell'incontro. Noi non siamo ancora messi così, meno male. Almeno credo.

In ogni caso questo nuovo isolazionismo relazionale americano ho l'impressione che nasca da monaci digitali che al posto della tonaca portano un'identità ideologica.

Da noi invece l'abbiamo presa sempre con un po' di filosofia: il grande Gaber, per dire, stava con Ombretta Colli, uno di sinistra e l'altra di destra, e cantava Cos'è la destra, cos'è la sinistra. E su, l'amore, quando esiste, è proprio questo: non avere bisogno di saperlo.