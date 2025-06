L'amore nato al cinema, l'ossessione per il fisico e un anello da 5 milioni. Lauren, sposa del secolo

Bisogna riconoscere che la signora è simpatica: «Quando ho aperto la scatolina, credo di avere perso i sensi», raccontò due anni fa alla mitica Anna Wintour, direttrice a vita di Vogue. Al largo di Positano Jeff Bezos, terzo uomo più ricco del mondo con un patrimonio personale di 227 miliardi di dollari, le aveva appena regalato l'anello di fidanzamento e rivolto la fatidica proposta: «Vuoi sposarmi?». La fortunata, che in realtà non svenne ma si infilò al dito il diamante rosa da 30 carati - valutato fra i 4 e i 5 milioni di dollari - è Lauren Sánchez, giornalista e vulcanica primadonna che è riuscita nell'impresa di far capitolare Mister Amazon.

Ora la laguna bella di Venezia, patrimonio mondiale dell'umanità, è pronta a fare da scenario a quello che si preannuncia come il matrimonio del secolo, un trionfo di Vip e sfarzo che si terrà dal 24 al 27 giugno (ma gli ultimi rumors suggeriscono uno slittamento al 28, per ragioni organizzative). Tre giorni di festeggiamenti imperiali che hanno già suscitato qualche protesta da parte degli attivisti «No Space for Bezos» (space come spazio, visto che lo sposo possiede anche Blue Origin, agenzia aerospaziale privata), contrari allo sfruttamento della fragile Venezia: ma l'amministrazione comunale non ci pensa nemmeno a dare il due di picche alla coppia, perché le nozze porteranno un indotto favoloso alla città, alberghi extra lusso sold out e flotte di taxi già riservate. Oltre a una pubblicità planetaria.

Con sette figli (quattro lui e tre lei) e tre matrimoni alle spalle (uno lui e due lei), Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno scelto l'Italia anche per diventare marito e moglie. E mentre dello sposo si sa quasi tutto, la vita strabiliante della sposa è invece poco nota ai più. Se qualcuno la immagina un'acchiappa-miliardari, si sbaglia di grosso. La signora vanta un curriculum di tutto rispetto, da srotolare tanto è lungo: reginetta di bellezza, attrice (in una ventina di film), produttrice, giornalista, scrittrice, fotografa, pilota di elicotteri, stilista, perfino viaggiatrice spaziale! «Non avrei mai pensato che a 54 anni mi sarei risposata. La vita è solo all'inizio», ha postato sui suoi social.

Classe 1969, Lauren viene dal New Mexico, padre imprenditore nell'ambiente aerospaziale. Dopo il liceo, frequenta recitazione e dizione ma è in California, presso un college specializzato in orientamento agli studi, che la ragazza scopre di essere dislessica: è da lì che nasce il suo sostegno alla International Dyslexia Association. La protagonista di La mosca che volò nello spazio - il primo libro di Lauren pubblicato l'anno scorso e diventato un best seller in pochi mesi - a scuola fa fatica, finisce dentro un razzo diretto nello spazio e quando torna sulla Terra vuole salvarla da ogni ingiustizia: una storia ispirata alla dislessia e alla vita dell'autrice. Pochi mesi dopo la pubblicazione, la futura signora Bezos partecipa infatti al primo volo suborbitale della Blue Origin, a bordo di una capsula spaziale. Con cinque amiche temerarie, tra le quali la cantante Katy Perry, prova il brivido di un incredibile viaggio a 106 km dalla Terra in assenza di gravità, diventando così la prima testimonial dell'azienda intergalattica del fidanzato.

Le tutine da astronauta che indossano le viaggiatrici sono sexy, attillatissime e con una sapiente zip sul décolleté che si può aprire al punto giusto: le ha disegnate la poliedrica Lauren. La moda è un'altra delle sue passioni: si dice che a Venezia porterà 27 firmatissimi abiti da sposa, fra i quali sceglierà solo all'ultimo quale indossare per il sì. I bene infornati sussurrano che sarà un Oscar de la Renta, o forse un Dolce & Gabbana, naturalmente pezzi unici. In questi giorni i fidanzati sono stati intercettati a Milano, nelle vie dello shopping: che la sposa sia venuta per l'ultima prova d'abito? Siamo comunque certi che il vestito avrà il corpetto strizzato e donerà alla signora un vitino da vespa: è la cifra stilistica di Lauren, non c'è foto a un gala che la ritragga abbigliata diversamente.

Del suo fisico Sánchez va giustamente fiera. E certamente anche Bezos, che con le fattezze dell'innamorata ha fatto scolpire una grande polena, ora a prua del suo superyacht a vela da 500 milioni, il favoloso Koru (nessuno fotografo è mai salito a bordo), 127 metri di lunghezza, 3 alberi, 9 stanze da letto, diverse piscine. Dovrebbe arrivare a Venezia e ormeggiare a San Basilio, troppo grande per avvicinarsi di più al centro della città: dicono che ospiterà gli sposi e i loro familiari. Sono attesi anche i genitori adorati di Bezos, mamma Jackie, che l'ha messo al mondo quand'era ragazzina, e il padre (acquisito) Mike, emigrato da Cuba. Giusto trent'anni fa prestarono al figlio tutti i loro risparmi per avviare Amazon: Jeff non ha dimenticato.

«Non vedo l'ora di diventare la signora Bezos e di prendere il cognome di mio marito», ha dichiarato Lauren sempre a Vogue, che pare avrà l'esclusiva della festa di nozze. Ma come si sono conosciuti gli sposi? Come in molte altre storie più banali della loro: lei era la moglie - in crisi - di un amico di lui, Patrick Whitesell. Nel 2016 si ritrovarono tutti alla prima del film Manchester by the Sea, prodotto da Matt Damon, del quale Whitesell era l'agente cinematografico. Il film era disponibile su Amazon. Bingo!

È un amore dapprima lontano dai riflettori, che diventa di dominio pubblico tre anni dopo, quando Bezos divorzia dalla moglie MacKenzie Scott dopo 25 anni e quattro figli. Gli costerà un assegno da 40 miliardi, il 4% delle azioni di Amazon: sarà per questo che i beninformati raccontano oggi dell'esistenza di un accordo prematrimoniale superblindato con Lauren...

Sánchez diventa la compagna ufficiale di Bezos: vengono fotografati a party esclusivi mano nella mano, a cena con Tom Cruise, con Dwayne Johnson, alla finale di Wimbledon. Sono una coppia mondana: viaggiano molto, per diletto ma anche per beneficenza. Alle Hawaii straziate dagli incendi donano 100 milioni di dollari e poi volano da re Carlo (allora principe, era il 2021) a discutere di cambiamento climatico. L'anno dopo Lauren porta Jeff in Colombia, nel parco nazionale Chiribiquete, non esattamente l'ombelico del mondo: nel frattempo è diventata vice presidente del Bezos Earth Fund e vuole vedere da vicino il disastro della deforestazione. L'impegno per il pianeta e soprattutto quello encomiabile per le famiglie senza fissa dimora e per i migranti messicani fanno di Lauren una filantropa a pieno titolo.

Sportiva e salutista convinta, Sánchez ha portato anche il fidanzato sulla strada della redenzione ginnico-alimentare: non serve essere fini osservatori per apprezzare la metamorfosi di Mister Amazon, che da businessman in giacca e cravatta si presenta ora in t-shirt, tutto muscoli e sneakers. Si dice che la domenica preparino insieme la colazione, pancakes fatti in casa con mirtilli e gocce di cioccolato. Un cambiamento radicale, a rileggere una dichiarazione di Bezos del 2017: «Per anni, ho mangiato a colazione una confezione intera di biscotti». Oggi la coppia d'oro preferisce polpo e patate con pancetta, yogurt e uova in camicia.

«Vorrei tanto che il mondo potesse vederti

con i miei occhi», è una dedica di Lauren per Jeff. «Gli altri non vedono l'uomo che vuole che tutti siano felici, il tuo cuore incommensurabile e la tua infinita capacità di amare».

Non c'è altro da dire: viva gli sposi.