Lannutti spara a zero su Mentana e Merkel. E scoppia la polemica

"L'offerta della Merkel, Sant'Angela patrona d'Europa? Su la testa: abbiamo subito fin troppo i diktat dei nipotini di Hitler e degli Stati canaglia suoi complici!", "Boicottare LaSetta e mitraglietta, azione sacrosanta di legittima difesa" . I virgolettati sono il contenuto di due distinti post che Elio Lannutti, senatore del Movimento 5 Stelle, ha pubblicato su Facebook e Twitter, scatenando un putiferio.

Andiamo con ordine. Il sindacalista ha condiviso sulla propria bacheca del social network un articolo del settimanale Famiglia Cristiana sugli aiuti economici e finanziari stanziati dall'Eurogruppo per affrontare l'emergenza sanitaria ed economica provocata dalla pandemia di coronavirus, che sta mettendo in ginocchio l'Italia, l'Europa e il mondo intero. A commento del pezzo della rivista, l'esponente grillino a Palazzo Madama ha appunto affondato il colpo contro la cancelliera tedesca Angela Merkel: "Abbiamo subito fin troppo i diktat dei nipotini di Adolf Hitler e degli Stati canaglia suoi complici…" .

E non è finita qui. Il pentastellato, infatti, ha voluto entrare a gamba testa anche nella querelle in corso tra il premier Giuseppe Conte e Palazzo Chigi nel suo insieme ed Enrico Mentana, visto che il direttore del telegiornale di La7 ha criticato aspramente l'uscita del presidente del Consiglio contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni, rimproverando al sedicente avvocato del popolo di aver sbagliato, accusando pubblicamente – in occasione di un messaggio sostanzialmente a reti unificate al Paese – i due principali leader dell'opposizione. E allora, Lannutti, se l'è presa così con Mentana, invitando tutti a boicottare il canale dell'emittente di Urbano Cairo e nello specifico il tg della rete: "Boicottare LaSetta e mitraglietta, azione sacrosanta di legittima difesa" .

Le sparate del 5stelle non potevano certo passare inosservate e allora ecco che è arrivata a stretto giro la dura replica del fondatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, che su Facebook ha scritto: "Dopo aver offeso gli ebrei e tutta la comunità civile con la riproposizione dei peggiori insulti antisemiti, uno squallido senatore del Movimento 5 stelle insulta oggi la Merkel e attacca gli amici tedeschi definendoli 'nipotini di Hitler'. La mia solidarietà alla Cancelliera, al popolo tedesco. Quel Senatore non conosce la parola vergogna. Mi vergogno io per lui. E mi vergogno per il Movimento Cinque Stelle che non ha ancora espulso gente così" .