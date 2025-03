L'antiterrorismo e la pista russa: così la guerra ibrida allarma l'Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

Un sabotaggio russo ha mandato in tilt l'aeoroporto di Heatrow provocando il caos nei voli? Al momento non c'è alcuna prova, ma le indagini sono nelle mani della cellula antiterrorismo di Scotland Yard. E dopo le prime secche smentite, il governo britannico ha ammesso che «vi sono interrogativi a cui andrà data risposta».

Specialisti di operazioni «coperte» hanno dichiarato al Daily Mail, che non escludono la manina di Mosca. Will Geddes, esperto di sicurezza e fondatore del gruppo Corporate Protection ha osservato che «Heathrow stava cercando di espandersi e questo incidente non è un buon esempio delle sue capacità di farlo in sicurezza». E sottolineato: «Se fossi una parte ostile e volessi interrompere il funzionamento di uno degli aeroporti più trafficati al mondo, punterei su qualcosa come una sottostazione elettrica». L'incendio che ha provocato lo stop è scaturito proprio in un'unità del genere. Non solo: il tilt internazionale sui voli scoppia il giorno dopo la riunione a livello militare, indetta dagli inglesi, dei volenterosi, per gettare le basi della pianificazione del dispiegamento di un contingente in Ucraina che garantisca una futura tregua. La Russia vede come fumo negli occhi qualsiasi intervento di truppe Nato e la postura di Londra è molto aggressiva. «I russi stanno osservando tutto: la nostra fibra ottica sotto il mare, le centrali nucleari - ha aggiunto Geddes sul Daily Mail - Sappiamo che in questo momento è in corso una ricognizione ostile». Dall'invasione dell'Ucraina del 2022 sono 59 i sospetti attacchi russi in Europa fra informatici, incendi, sabotaggi, tentati omicidi mirati e pacchi esplosivi. L'obiettivo è provocare «incertezza politica» e minare la credibilità dei governi occidentali. Una guerra ibrida e clandestina portata avanti dall'SSD, il dipartimento delle operazioni speciali, unità super segreta russa fondata nel 2023. La sede è nell' acquario, come viene chiamato il quartier generale dell'intelligence militare, il Gru, nei sobborghi di Mosca, tutto vetri e acciaio. I sabotatori, super addestrati nel centro delle operazioni speciali Senezh sono al comando del generale, Ivan Sergeevich Kasianenko. Sopra di lui ci sarebbe il generale Andrey Vladimirovich Averyanov, ricercato per l'esplosione di un deposito di munizioni nella Repubblica Ceca del 2014.

Anche gli ucraini hanno un'unità del genere, che ha messo in atto operazioni sotto falsa bandiera come l'attentato al gasdotto North Stream attribuito inizialmente ai russi. I paesi del Nord stanno investigando sulle ombre russe in diversi casi di sabotaggio di infrastrutture critiche sottomarine, come cavi delle comunicazioni o dell'energia elettrica. I finlandesi hanno messo sotto sequestro una nave, che farebbe parte della flotta ombra di Mosca utilizzata per operazioni coperte del genere. Almeno un quarto dei casi sospetti ha portato ad arresti e condanne. Lo scorso luglio i sabotatori russi avrebbero inviato pacchi incendiari camuffati da giocattoli elettrici in Europa occidentale. Alcuni sono esplosi in depositi della DHL in Gran Bretagna, a Birmingham e a Lipsia, in Germania. Se fossero stati attivati a bordo dei voli previsti verso gli Stati Uniti gli aerei sarebbero precipitati. Forse era solo un test o un avvertimento.

Nel maggio dello scorso anno operativi dell'SSD avrebbero dato fuoco ad una fabbrica di Berlino della Diehl, che fornisce sistemi d'arma a Kiev. A Parigi è stato arrestato un sospetto agente dell'SSD, che stava preparando degli ordigni.

I servizi segreti Usa e di Berlino hanno sventato un piano probabilmente organizzato dalla Russia per uccidere Armin Papperger, l'amministratore delegato della Rheinmetall, una delle principali aziende tedesche che producono armi in collaborazione con l'italiana Leonardo.

In dicembre la Ue, pur non citando l'SSD, ha sanzionato un'unità russa che corrisponde al profilo, per avere orchestrato «colpi di stato, assassini, attentati e attacchi informatici».