L'attacco choc alla Meloni: alle urne compare "L'appesa"

Clima elettorale tesissimo nelle città durante il voto di oggi. In zona Porta Genova a Milano è stato individuato un cartellone rettangolare con sfondo bianco con un simbolo artigianale di Fratelli d'Italia disegnato in cima, sotto la carta dei tarocchi raffigurante una rivisitazione della carta dell'appeso dei tarocchi. Non ci sono nomi nel cartellone affisso da ignoti sulla parete ma il riferimento a Giorgia Meloni è chiaro, vista la declinazione al femminile della carta dei tarocchi, l'appesa. L'immagine raffigura una un uomo a testa in giù, appeso per una caviglia a un cappio.

Il manifesto sembra una chiara minaccia a Giorgia Meloni, in riferimento ai fatti di piazzale Loreto. Una minaccia ricorrente, che spesso compare sui social, dove dai profili più insospettabili vengono condivise immagini ribaltate di Giorgia Meloni, ma anche di Matteo Salvini e degli altri esponenti del centrodestra. Per alcuni è un gioco ma in molti casi, come questo di Porta Genova a Milano, si va oltre il mero (e discutibile) humor nero e si tracima nella minaccia fisica. Da giorni, anche a causa della sinistra che fin dall'inizio di questa campagna elettorale ha fomentato l'odio contro Giorgia Meloni e il centrodestra, le piazze sono calde. I comizi di Giorgia Meloni sono spesso stati interrotti dai contestatori e ci sono stati anche problemi con la polizia, che è dovuta ricorrere a cariche di alleggerimento.