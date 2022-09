"Larghe intese? Ipotesi assurda". Il Cav chiude ogni porta a possibili accordi

Ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, Silvio Berlusconi ha affrontato i principali temi politici che hanno scandito la campagna elettorale che si sta concludendo. C'è un tema che in queste settimane si sta provando a rilanciare, soprattutto dalle parti del Terzo polo, consapevole che a questo turno elettorale i suoi numeri saranno poco più che irrilevanti, ed è quello di un nuovo governo delle larghe intese. Dal centrodestra l'argomento non viene nemmeno preso in considerazione, nella convinzione che la coalizione avrà tutti i numeri per governare e che si andrà avanti per 5 anni con un governo coeso unitario sui temi più importanti. Concetto ribadito anche da Silvio Berlusconi nell'intervista concessa a Mario Giordano: " Un governo non di centrodestra ma di larghe intese con accordi con Terzo polo e centrosinistra? È un'ipotesi talmente assurda che mi rifiuto addirittura di commentarla. Chi dice queste cose fa ancora una volta semplicemente disinformazione ".

Il ruolo di Forza Italia

Sono parole nette quelle del Cavaliere, che non lasciano spazio a dubbi o a repliche. E per quanto concerne la composizione della maggioranza di centrodestra e la formazione del nuovo governo, l'ex premier ha aggiunto: " Forza Italia sarà numericamente e politicamente determinante per il futuro governo di centrodestra. Farà valere questo suo ruolo proprio per garantire il profilo europeista, atlantico della coalizione, per difendere i principi liberali, cristiani, garantisti e trasformarli in azione di governo ". Un ruolo che non possono ricoprire tutti, tanto meno, ha spiegato " possono farlo di certo i cosiddetti centristi, che guardano a sinistra e che avranno una rappresentanza in Parlamento irrisoria nei numeri e politicamente ininfluente ". Alla luce di questo, ha sottolineato Berlusconi, " l'unico voto razionale per un elettore di centro, per un elettore liberale, per un elettore moderato, è quello per Forza Italia ".

La campagna elettorale della sinistra