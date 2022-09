L'aria di mare soffia sulla collezione di Eleventy

La collezione donna Primavera/Estate 2023 di Eleventy trova la principale fonte di ispirazione nella capitale della cultura 2022, la splendida isola di Procida, «i cui colori delle case diventano i protagonisti: gli azzurri, i verdi, i rosa impalpabili. Si ha la tendenza ad evitare colori forti, chiassosi, privilegiando quelli soft e delicati» ci chiarisce il direttore creativo donna e cofondatore, Paolo Zuntini. Una palette unica dalle sofisticate tonalità pastello per una collezione che è un omaggio alla grande tradizione manifatturiera italiana: il vaniglia sbiadito delle abitazioni consumate dal sole e dal vento si abbina armoniosamente al verde salvia e al polveroso celeste delle chiglie delle barche dei pescatori, usurate dal mare e attraccate nel piccolo porticciolo dell'isola. «La nostra donna è una donna raffinata, chic, i nostri colori stanno bene nel suo guardaroba perché non si ripetono: in ogni stagione ogni punto di colore cambia sempre, mantenendo così l'unicità». «Abbiamo giocato molto sui tessuti: è una collezione per l'estate» che ripercorre ed evoca la libertà del viaggio, con un'ampia proposta di capi raffinati per ogni occasione, che fanno assaporare l'aria di vacanza, quindi tanto «lino, lino e cotone, ovviamente lavorati in maniera esclusiva: abbiamo realizzato dei tessuti un po' più ricercati dei classici». Minimalismo delle forme della donna Eleventy: focus sulle giacche. «Giacche scivolate, riviste anche nei volumi» con una vestibilità più rilassata che ne esalta la purezza e la ricerca dei materiali come il cotone lavorato, il velluto a coste, il cotone e il lino spigato. Gli abiti, impreziositi da stampe, ricordano i motivi geometrici delle maioliche.

Il Gruppo Eleventy, nato con la vocazione della valorizzazione del Made in Italy nel mondo, con un ambizioso programma di internalizzazione che vuole la presenza diretta del Brand in alcuni luoghi chiave associati ad un turismo esclusivo, è presente a Porto Cervo, nella suggestiva piazza delle Chiacchere: una boutique con uno stile intimo e sofisticato che accoglie le collezioni uomo, donna ed accessori. «Siamo anche a Beverly Hills, a Palm Beach. Abbiamo aperto nel cuore di New York, in Madison Avenue e stiamo aprendo ad Aspen». Due Popup nuovi in via sant'Andrea e in piazza Meda «ed a gennaio atterreremo in una via importante del quadrilatero milanese» dove finalmente arriverà il flagship uomo, donna e bambino Eleventy, che mancava a Milano.