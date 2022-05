"Lascio il M5s, fondo un nuovo movimento": l'addio di Giarrusso

Giuseppe Conte continua a perdere pezzi. L’ultimo esponente di spicco a dare l’addio al Movimento 5 Stelle è Dino Giarrusso, europarlamentare ed ex inviato delle Iene. “Lascio il M5s” , l’annuncio del catanese ai microfoni di Coffee Break. Ma c’è di più: è già al lavoro per fondare un nuovo progetto politico con altri fuoriusciti e delusi dalla linea pentastellata.

“Non sono io che lascio il M5s. Io già immagino la delusione di tantissime persone che mi stimano e che mi vogliono bene” , l’analisi di Giarrusso. A suo avviso, infatti, è il Movimento ad aver tradito i suoi valori. Nel suo mirino sono finiti molti ex colleghi di partito, contenti del suo addio e rei di averlo osteggiato “in maniera vergognosa” .

Nel corso del suo intervento ai microfoni di La7, l’ex iena ha confermato la grandissima stima nei confronti di Giuseppe Conte, definito “il miglior premier degli ultimi venti anni” , ma ha anche ammesso le difficoltà nel confrontarsi con il giurista. In particolare sulla permanenza del M5s al governo: “Si sta al governo per farsi rispettare, non si può stare al governo per subire passivamente tutto. Ho provato a parlarne con Conte, gli ho chiesto un incontro, l'ho chiamato, gli ho scritto, da due mesi” .

Secondo Giarrusso, gli elettori grillini sarebbero molto felici dell’addio all’esecutivo guidato da Draghi, colpevole di non ascoltare le esigenze pentastellate: “O ci facciamo rispettare, oppure ce ne andiamo” . Attivisti scontenti e frustrati per l’azione dei 5 Stelle, ha aggiunto, una delusione legata soprattutto alle mire di molti parlamentari di “fare politica per professione” .