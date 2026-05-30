L'assessore che fa il tifo contro se stesso

Questa è solo una storia di ordinaria ideologia. Ci sono amministratori pubblici che sembrano aver bisogno di un nemico, qualcuno o qualcosa che incarni il marcio da estirpare per salvare la città. È qualcosa di più del semplice capro espiatorio. È l'immagine del male e non i possono essere accordi, non vale il buon senso, la ragione è offuscata dalle parole e dei sentimenti dell'ultimo Savonarola. A Firenze questo capita abbastanza spesso e forse è nello spirito eterno di chi qui ci vive. L'ultimo peccato mortale si chiama "affitto breve". È la possibilità di stipulare un contratto di locazione per massimo 30 giorni. Non è una casa vacanza, non è "letto e colazione", non è chiaramente un agriturismo e soprattutto non è un albergo. È una lobby fragile e quindi non piace ai moralisti che in qualche modo si devono sfogare. Dicono che gli "affitti brevi" tolgono le case agli studenti. Non è vero. Il problema che a Firenze smaniano per vietarli, prendendo a calci il principio sacro della proprietà privata. Ora accade che ieri c'è stata una riunione nell'ufficio di D&D. La speranza era trovare uno straccio di accordo tra Palazzo Vecchio e Aigab (l'associazione italiana gestori affitti brevi). D&D è in realtà Dario Danti, assessore al Lavoro a Firenze, capo di Sinistra Italiana in Toscana, insegnante con la barba appena accennata, come un'ombra su un viso simpatico, pisano sempre in trasferta e professore di storia e filosofia. Seduto di fronte a lui c'è Marco Celani, presidente di Aigab, abbastanza giovane e dinamico. I due sono fatti per non capirsi. Non è che si stanno antipatici. È una questione più profonda, il secondo è un alfiere del capitalismo, il primo sogna una società senza classi.

Ora Celani dice a Danti che, al di là delle questioni ideologiche, c'è bisogno di tutelare il lavoro. "Se si andrà avanti con questa campagna ideologica contro gli affitti brevi molti perderanno lavoro". La risposta dell'assessore al lavoro, ripetiamo lavoro, è leggermente surreale: ottimo, obiettivo raggiunto. Amen.