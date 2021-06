"Rivoltante e ripugnante..". Attacco choc contro Salvini

Dal parallelo con Hitler fino ad arrivare al ripugnante e rivoltante, Tomaso Montanari prosegue con la sua personalissima crociata contro il segretario della Lega Matteo Salvini. Utilizzando delle forme espressive che si avvicinano ai modelli da lui tanto criticati, lo storico dell'arte non perde occasione per attaccare l'ex vicepremier ogni qualvolta gli venga concessa l'opportunità di parlare davanti ad un microfono.

L'accademico ha utilizzato ancora una volta il palcoscenico di "Otto e mezzo", trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7, per tornare ad occuparsi di nuovo del suo obiettivo prediletto, riprendendo di fatto il filo interrotto durante la sua ultima ospitata. Analizzando il consenso popolare nei confronti della Lega, infatti, Montanari si era allora così espresso: "Dire che se avessi un figlio omosessuale lo vorrei nel forno, non salvare i naufraghi in mare, sequestrare i migranti sulle navi e volere i pieni poteri sono tutte cose incompatibili con la nostra Costituzione" , aveva dichiarato lo scrittore. "Ricordo che il 900 è un catalogo di orrori perpetrati da partiti che hanno ricevuto il consenso. Hitler è andato al governo avendo il consenso. E io credo che il problema sia capire se il progetto della Lega sia compatibile con il progetto della Costituzione. E penso che per molti versi non lo sia" .

"Lo trovo ripugnante" , ha invece affondato nel corso della puntata di ieri stimolato come sempre dalla conduttrice del programma. "Cosa pensa di queste manifestazioni pubbliche di fede?" , domanda la Gruber al suo ospite, ben consapevole di quello che sarebbe stato il tono della risposta. "Sono rivoltanti, direi, ripugnanti" , sentenzia Tomaso Montanari dall'alto della sua cattedra. "Nel vangelo c'è scritto che sono i farisei che chiedono i primi posti nelle sinagoghe, che fanno suonare le trombe prima di fare gli atti di pietà o di devozione" , spiega lo scrittore facendo emergere un inatteso lato da catechista.