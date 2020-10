Berlusconi: "La Lega in Ue nel Ppe? Cominciato un percorso"

Un invito esplicito a sposare la causa del Partito popolare europeo per fare una definitiva svolta nell'ambito della politica europea: Silvio Berlusconi auspica che la Lega possa compiere un passo fondamentale in ottica Ue. " Sarei felice di ricostruire in Europa, all'interno del Ppe, l'alleanza che esiste oggi in Italia. Ma un processo politico cosi importante, per essere credibile in Europa, deve avere i suoi tempi ", ha specificato il Cav. Parlare di ingresso è " prematuro ", ma intanto un percorso " è cominciato e io confido che porti dei frutti ". Il leader di Forza Italia ha ribadito di essere stato proprio lui a spiegare a Matteo Salvini che " non si può andare contro l'Europa " e con Marine Le Pen il rischio è che possa finire " in un vicolo cieco ". Pertanto se l'intenzione concreta è quella di contare in Europa, " bisogna avere un rapporto decente con il Partito popolare europeo ".

I rapporti con il segretario federale del Carroccio restano " ottimi ": ha rivelato che l'ex ministro dell'Interno, " una persona attenta, anche nei rapporti umani ", ha chiamato quasi ogni giorno il presidente azzurro - quando era in ospedale - per chiedergli come stava. Da mesi si discute della fragilità della leadership di Salvini, ma Berlusconi la definisce più che solida. " Sono sicuro che Zaia e Giorgetti non abbiano alcuna intenzione di metterla in discussione ", ha detto a Bruno Vespa per il suo libro "Perché l'Italia amò Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus)" in uscita da Mondadori Rai Libri giovedì 29 ottobre.

"Mediaset resterà italiana"

L'ex presidente del Consiglio ha inoltre assicurato che Mediaset rimarrà italiana: " È e rimarrà un patrimonio del nostro Paese, anche se, naturalmente, dovrà cercare le opportune sinergie in Europa per competere in un mercato che è ormai globale ". Per quanto riguarda un'eventuale acquisizione di La7 è stata fatta una doverosa precisazione: al momento non risulta alcun interesse. " Apprendo, perciò, da lei, anche questo commento del direttore Mentana e - se non fosse il dottor Vespa a riferirmelo - farei davvero fatica a crederci ", ha sostenuto invece in merito all'ipotesi di dimissioni di Enrico Mentana dalla direzione del Tg.