L'auto si ribalta e prende fuoco: muore bimba di 5 anni

L'auto trasformata in un proiettile di fuoco e sull'asfalto il corpo senza vita di una bambina di cinque anni. Agghiacciante la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco, intervenuti ieri sull'autostrada A12 Genova-Livorno.

Un incidente stradale, che ha coinvolto una famiglia intera, ha strappato la vita alla piccola. È accaduto poco dopo le 10,30 sulla carreggiata in direzione di Genova, al km 122 tra i caselli di Versilia e Massa. Non è stata ancora accertata del tutto la dinamica, ma si sa che la vettura sulla quale viaggiava la famiglia originaria del Marocco, ma residente da tempo a Reggio Calabria, composta da padre, madre, una bambina di 10 anni e la sorella di cinque, è rimasta coinvolta in un tamponamento e si è ribaltata.

«Un boato e poi fiamme altissime hanno subito lasciato intendere la gravità del sinistro - hanno raccontato sconvolti diversi testimoni -. Era impossibile fare qualcosa e quando abbiamo visto quell'inferno abbiamo pensato a una carneficina. Ma per fortuna quelle persone erano riuscite a liberarsi. Tutte, tranne quella povera creatura. Non potevamo credere a quello che era appena accaduto. Ci siamo sentiti inutili, impotenti, davanti a tanta sofferenza».

«Una tragedia davvero - raccontano i vigili del fuoco - è stato terribile non poter fare niente per quelle persone disperate, che non si davano pace davanti alla perdita della figlia». Nell'urto, infatti, la più piccola era stata sbalzata fuori dal finestrino. Inutile per lei ogni tentativo di soccorso. I vigili del fuoco, le ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio, la polizia stradale e la squadra a bordo dell'elisoccorso regionale Pegaso non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Gli altri tre feriti sono stati portati tutti all'ospedale delle Apuane in codice giallo per la dinamica, quindi non sono in condizioni preoccupanti.

La circolazione è stata interdetta per ore, fino al completamento delle operazioni necessarie a rimuovere l'auto. Il personale della Salt, che si occupa della viabilità, ha infatti bloccato il tratto autostradale sia in direzione nord che in direzione sud, per consentire inizialmente le operazioni di soccorso e poi lo sgombero di quel tatto di autostrada. La corsia sud è stata riaperta poco dopo, mentre è rimasta chiusa per ore quella nord, dove è avvenuto il mortale.

Pauroso incidente stradale ieri anche sulla autostrada A11 Firenze-Mare tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze. Intorno alle 13,30 un fuoristrada che trainava un trailer con a bordo due cavalli si è scontrato con un furgone. Nell'urto il rimorchio si è ribaltato. Una persona è stata estratta dal fuoristrada mentre altri quattro feriti erano riusciti a uscire da soli dall'abitacolo e sono stati portati al pronto soccorso, tra Prato e Pistoia. Nel sinistro è morto uno dei due cavalli trasportati. TPa