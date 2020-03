L'economista De Grauwe "È la fine dell'eurozona, Italia metta in dubbio Ue"

Ieri il premier Giuseppe Conte è stato chiaro: sul coronavirus l'Ue deve " battere un colpo " entro 10 giorni. Un ultimatum arrivato durante la video-conferenza con i leader delle altre 26 capitali, che ha segnato la spaccatura tra il fronte pronto a " misure eccezionali " (eurobond) e la linea rigorista di Olanda e Germania. Alla fine, dopo ore di confronto, spiega l'agenzia LaPresse, è arrivato il compromesso: l'Eurogruppo, che raggruppa i ministri dell'Economia dell'Eurozona, è stato incaricato di elaborare proposte nelle prossime due settimane, che il Consiglio esaminerà. Secondo molti analisti, se non si arriverà a un accordo, per l'eurozona si metterà male, molto male. Lo spiega, in un'intervista rilasciata all'Ansa, l'economista belga Paul De Grauwe, professore alla London School of Economics e autore di numerosi saggi.

De Grauwe: "Senza solidarietà a rischio il progetto europeo"

Secondo De Grauwe, senza solidarietà all'Italia dal nord Europa e una risposta economica comune, " l'intero progetto europeo scomparirà ". Per questo i coronabond sono " fondamentali " e i governi che non se ne rendono conto, come i Paesi Bassi, " vivono su un altro pianeta ". È fondamentale, rimarca il docente, " agire con strumenti concreti come i coronabond per sostenere Paesi quali l'Italia e la Spagna, particolarmente esposti all'aumento del debito ". Questa è, secondo De Grauwe, " la via migliore " per attutire l'urto e mostrare unità. In alternativa, " la stessa Bce può intervenire e finanziare i deficit " degli Stati, anche se questo vorrebbe dire andare " oltre il mandato ".

" Terribile ", per l'autorevole economista belga, l'idea dei falchi del Nord Europa sul Fondo Salva-stati (Mes). " Come si può concedere credito all'Italia condizionandolo al tempo stesso all'attuazione di misure di austerità? E' una pazzia ". " Se fossi italiano - osserva l'economista - e vedessi che gli altri Paesi non sono disposti ad aiutare l'Italia, metterei in dubbio l'appartenenza all'Unione" perché mancherebbe delle "basi minime di solidarietà ". Il rischio, concreto, è che possa saltare l'intera eurozona. " Se non siamo in grado di darci reciproco sostegno nemmeno nel bel mezzo della peggiore crisi dal dopoguerra, la zona euro e l'Europa scompariranno " sottolinea Paul De Grauwe.

"Il coronavirus può essere la fine dell'euro"