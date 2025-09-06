L'Ecr si riunisce in Romagna. "Tre giorni per plasmare l'Europa"

A Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini, tra oggi e dopodomani, il fronte conservatore europeo si dà appuntamento per forgiare la propria nuova classe dirigente e per rispondere all'urgenza di coesione europea e per plasmare l'Ue. L'occasione è la New Direction Academy, kermesse politica organizzata dalla Fondazione New direction, think thank dei Conservatori e Riformisti europei presieduto dal co-presidente del Gruppo dell'Ecr a Bruxelles Nicola Procaccini. Sulla riviera romagnola sono attesi parlamentari, ministri e dirigenti di Fdi, insieme al gruppo dirigente dell'Ecr. Al centro del dibattito un trittico di parole guida: identità, comunità e visione europea. Tra i più attesi, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi, che chiuderà l'evento. Con lei, anche il capogruppo alla Camera dei deputati Galezzo Bignami. Sono previsti poi gli interventi del vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, del capo delegazione di Fdi-Ecr Carlo Fidanza, dell'europarlamentare Stefano Cavedagna, dei ministri Tommaso Foti e Daniela Santanchè e del responsabile dell'organizzazione di Fdi e parlamentare Giovanni Donzelli. Tra i principali organizzatori, anche l'europarlamentare di Fdi Mario Mantovani. "Oggi più che mai ha dichiarato l'ex vicepresidente della Regione Lombardia al Giornale sentiamo il bisogno di un'Europa che riscopra la propria identità, i propri valori e il proprio orgoglio, proiettandoli in una nuova azione politica che i popoli possano comprendere e condividere. Non serve semplicemente più Europa, ma un'Europa migliore, che si faccia capire e amare". Poi un passaggio sulla credibilità internazionale ripristinata grazie al lavoro del presidente del Consiglio: "Siamo al lavoro per rafforzare il capolavoro che Giorgia Meloni ha saputo realizzare - ha continuato Mantovani, rimettendo l'Italia fra le nazioni che contano e che godono di quel rispetto che finora non le è stato riconosciuto. Noi conservatori di FdI oggi, domani e anche dopo qui a Igea siamo al suo fianco". A chiudere l'iniziativa, domani, saranno Arianna Meloni e il capogruppo alla Camera Galezzo Bignami.

Il copresidente del Gruppo dell'Erc e presidente del think thank New Direction, in relazione alla tre giorni di Bellaria-Igea Marina, ha parlato di "un'occasione unica per confrontarci e rafforzare la nostra strategia, dimostrando che il pensiero conservatore non è un'idea statica, ma una visione dinamica, capace di affrontare le sfide del futuro con coraggio e determinazione". Dopo un panel dedicato al tema del "governare con l'identità", ci sarà un intervento dell'ex ministro della Cultura Sandro Bondi, centrato sulla politica estera di Giorgia Meloni.

Un altro panel, ancora, sarà dedicato al passaggio dalla politica territoriale a quella istituzionale. Tra i protagonisti, tanti giovani come il presidente di Gioventù nazionale e parlamentare di Fdi Fabio Roscani, l'onorevole Chiara La Porta e il parlamentare europeo dell'Ecr Paolo Inselvini.