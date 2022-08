Da Giorgetti a Matone: ecco la squadra della Lega

Iniziano a emergere i primi nomi dei candidati in quota Lega in occasione delle elezioni politiche fissate per domenica 25 settembre. I big di governo saranno schierati negli uninominali della Camera e ovviamente ci sarà spazio anche per i volti nuovi che tenteranno di fare il proprio ingresso in Parlamento. Dal Carroccio fanno sapere che verrà riconfermata l'attuale squadra di governo, con l'innesto di alcuni sindaci e di esponenti della società civile.

I candidati della Lega

Il capogruppo Riccardo Molinari correrà in Piemonte, mentre l'attuale ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in Lombardia. Qui - tra gli altri - ci sarà spazio anche per il vicesegretario leghista Andrea Crippa. L'altro vicesegretario, Lorenzo Fontana, sarà schierato in Veneto.

Saranno candidati in collegi uninominali alla Camera i sottosegretari uscenti del Carroccio: Federico Freni (Economia) nel Lazio, Nicola Molteni (Interno) in Lombardia, Vannia Gava (Transizione ecologica) in Friuli Venezia Giulia, Tiziana Nisini (Lavoro e politiche sociali) in Toscana e Rossano Sasso (Istruzione) in Puglia.

I volti nuovi

Tra i nuovi ingressi c'è Simonetta Matone, che correrà alla Camera nel collegio uninominale del Lazio: l'ex magistrato è stato candidato vicesindaco a Roma nel ticket con Enrico Michetti per le elezioni amministrative della Capitale nel 2021. La Lega dovrebbe inoltre puntare su Mario Barbuto (presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), su Vincenzo Pepe (presidente di FareAmbiente), sull'intellettuale Giuseppe Valditara, sull'editore Antonio Angelucci e sul campione di pallavolo Luigi Mastrangelo.