Ue, il patto dei sovranisti: scoppia la rissa Letta-Salvini

Nasce l'Unione dei patrioti europei, fortemente voluta dalla presidente del Rassemblement National Marine Le Pen e da politici di spicco quali Viktor Orban (Ungheria), Jaroslaw Kaczynski (Polonia), Santiago Abascal (Spagna) e gli italiani Giorgia Meloni e Matteo Salvini: la notizia è sufficiente a far saltare la mosca al naso ad Enrico Letta, che biasima apertamente il leader della Lega per la scelta fatta.

Impensabile, secondo il neo-segretario del Partito democratico, che il Carroccio possa da un lato sostenere Mario Draghi e dall'altro appoggiare questo nuovo gruppo formatosi in ambito europeo.

Un altro indirizzo per l'Ue

Sottoscritta da numerose forze politiche europee, questa nuova alleanza non è nata per traghettare gli Stati fuori dall'Ue, bensì per darle una direzione alternativa, che mira a tutelare l'identità dei singoli Paesi. L'intenzione, come spiegato dalla stessa Le Pen, è quella di rispettare popoli e nazioni, dal momento che per i firmatari è impensabile l'idea di " popoli sottomessi all’ideologia burocratica e tecnocratica di Bruxelles, che impone norme in tutti gli ambiti della vita quotidiana ". L'Ue deve essere riformata, questo lo scopo dei partiti sovranisti che hanno firmato la dichiarazione.

" Le nazioni si sentono lentamente spogliate del loro diritto ad esercitare i loro legittimi poteri sovrani ", si legge nel documento, come riportato da Il Corriere. " L’uso delle strutture politiche e delle leggi per creare un Superstato europeo è una manifestazione della pericolosa e invasiva ingegneria sociale del passato, situazione che deve indurre ad una legittima resistenza. Siamo convinti che la cooperazione delle nazioni europee dovrebbe essere basata sulle tradizioni, il rispetto della cultura e della storia degli stati europei, sul rispetto dell’eredità giudaico-cristiana dell’Europa. Riaffermiamo la nostra convinzione che la famiglia è l’unità fondamentale delle nostre nazioni. La politica a favore della famiglia dovrebbe essere la risposta rispetto all’immigrazione di massa ".

Questa nuova alleanza di natura sovranista, un giorno, potrebbe portare alla formazione di un gruppo di ben 115 deputati in parlamento europeo, cosa che preoccupa non poco gli altri schieramenti. Abbandonato il Ppe, Viktor Orban si è schierato con la Le Pen e gli italiani Meloni e Salvini. Fa discutere, però, la partecipazione della Lega all'Unione dei patrioti europei, dal momento che il governo Draghi è molto vicino ad Emmanuel Macron, nemico di Le Pen, ed il Carroccio fa parte della maggioranza. Da che parte sta la Lega?

Le critiche di Letta e la polemica

Non ha risparmiato critiche il segretario dem Enrico Letta che, commentando l'adesione della Lega all'Unione dei patrioti europei, ha dichiarato: " Non si può stare allo stesso tempo con l'europeismo e con Orban. Non si può essere sostenitori insieme di Draghi e di Orban. Semplicemente, non si può".