La Lega va in pressing: rottamazione quater per cartelle esattoriali

Il fisco è la battaglia madre della Lega da quando è ritornata al governo del Paese. Non c’è giorno in cui il leader del Carroccio Matteo Salvini e i parlamentari di Camera e Senato non discutano di tasse e di come alleggerire la pressione fiscale nei confronti dei cittadini italiani, con le spalle al muro per la crisi derivante da un anno di emergenza sanitaria. Il Covid-19 ha messo alle strette migliaia di persone, tartassate da balzelli sempre più pressanti. “Urge una rottamazione quater delle cartelle esattoriali – ha affermato Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e vicepresidente della commissione Finanze alla Camera – e lo stralcio di quelle sotto i 5mila euro, per la maggior parte peraltro già coperte da accantonamento a fondo svalutazione nel Bilancio dello Stato” .

L’esponente politico è preoccupato per il futuro di commercianti e imprenditori. “Bisogna dare respiro a milioni di italiani e non possiamo rischiare che chiudano tante piccole e medie attività – ha proseguito –. Non parliamo di un condono agli evasori, ma di un modo per venire incontro a dipendenti e pensionati per cartelle esattoriali vecchie e ad artigiani, commercianti, professionisti, piccoli imprenditori che stanno affrontando enormi difficoltà economiche e avrebbero così la possibilità, con la rottamazione quater e lo stralcio delle cartelle, di ripartire quando sarà finita la crisi sanitaria” . Una richiesta pressante quella della Lega, avanzata già nei confronti del precedente Governo Conte.