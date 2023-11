La legge di bilancio della sinistra? Più spese ed extratasse

Il pericolo è scampato. Se le elezioni politiche di un anno fa avessero avuto un esito diverso, la vittoria della sinistra, oggi avremmo avuto al governo dell'Italia il trio Conte, Schlein e Landini. E con loro le folli misure contenute nella contro-manovra presentata in questi giorni da Pd, M5s e Cgil: più tasse, più giudici e più burocrazia. E con Fratoianni e Bonelli, che oggi terranno una conferenza stampa, una manovra socio-climatica. Dal tavolo si è subito sfilato Carlo Calenda. Le ricette economiche e sociali della sinistra sono contenute nei 2600 emendamenti depositati al testo della manovra. Sono due i pilastri della contro-legge di bilancio del M5s: abolizione del contante e ritorno del cashback. Altra misura cardine della manovra contiana è l'infornata di giudici. Come si finanziano le misure? Con le tasse. «Sono misure che si finanziano con extraprofitti di banche, settore bellico, energetico, assicurativo e farmaceutico e con l'aumento della digital tax» annuncia l'ex premier grillino. La vera genialata è però quella di Landini che nella sua contro-manovra chiede l'assunzione di vigili per intensificare i controlli sulle norme anti-Covid. Da dove si prendono i fondi per le assunzioni? Dalle multe. Il Pd invece cala un asso già conosciuto: il salario minimo. Elly Schlein avrebbe puntato sullo stipendio minimo stabilito per leggi. E poi spazio alle assunzioni nell'apparato statale: 35mila assunzioni. Nella contro manovra dem sono poi previsti risorse per il fondo affitti. Sulla sanità il Pd compie il grande salto della quaglia: implementazione del fondo sanitario nazionale e lo sblocco delle assunzioni. Peccato che sia stato proprio l'ex ministro Speranza, oggi esponente di spicco del Pd di Schlein, a ridurre i fondi per la sanità.