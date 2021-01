"Niente vaccino, sono vegano". L'idea (folle) di Ciampolillo per Conte

Lello Ciampolillo è per Giuseppe Conte quello che Fabio Grosso è stato per la nazionale nel 2006, il gol inaspettato in semifinale contro la Germania al 119esimo minuto. Stavolta, però, a esultare sono stati in pochi ed è qui la grande differenza. Alfonso Ciampolillo è l'uomo che non ti aspetti possa cambiare le sorti di un Paese e che, soprattutto, non vorresti lo facesse mai. Fino a martedì 19 gennaio alle 22.14 nessuno sapeva chi fosse, oggi il suo nome è sulla bocca di tutti.

Un risultato voluto? Quasi sicuramente no. Probabilmente è stato uno degli ultimi a essere stato convinto al voto favorevole e già da ieri ha rivendicato le sue ambizioni: " Mi piacerebbe fare il ministro dell'Agricoltura ". Lo ha detto in radio a La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo in onda su Radio 24, suggerendo anche tre metodi di cura alternativi per gli alberi malati. È già in parte.

Ex grillino, espulso dal MoVimento perché si rifiutò di restituire parte dello stipendio e si permise di criticare Luigi Di Maio, ha condiviso il suo pensiero sul Covid e su altri particolari problemi della nostra società in diretta radiofonica. È un convinto no mask, che probabilmente per non ricevere troppe critiche si vede costretto a indossarla: " La mascherina la uso, ma non è quella la soluzione. Io sono per il modello svedese dove i morti sono pochi e non hanno fatto un giorno di lockdown. Questa è la mia idea ". No mask e pure no vax, ha detto no al vaccino contro il Covid: " Non lo farò. E sono per la libera scelta ".

Al contrario di quanto dice la scienza, per Ciampolillo il vaccino non serve: " Bisogna puntare molto sulle difese immunitarie personali. Io sono vegano e ho difese immunitarie altissime. Io sono vegano e i vegani si difendono meglio dal Covid perché hanno difese immunitarie quasi perfette ". Un discorso che non è nuovo nel nostro Paese, già tentato qualche mese fa da Daniela Martani che, però, di lavoro non fa la senatrice. Ma Lello Ciampolillo si è spinto oltre e vuole portare dalla sua niente meno che il presidente del Consiglio: " A Conte ho consigliato di diventare vegano, l’ho suggerito per stare meglio ". Lui è lo stesso che qualche mese fa proponeva la cannabis come cura contro il coronavirus.