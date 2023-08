L'ereditiera del mattone ora sul lastrico

È un'ereditiera a dieci cifre, è stata la donna più ricca della Cina e anche dell'Asia, ma ora rischia di trascinare la Cina in una spaventosa crisi immobiliare. Yang Huyan lo ammette in prima persona: «Stiamo affrontando le maggiori difficoltà dalla nostra fondazione». Huyan si riferisce a Country Garden, una gigantesca società immobiliare fondata dal padre Yang Guoqiang a da lei ereditata nel 2007, quando aveva appena 26 anni, e della quale da qualche mese è anche presidente e direttore esecutivo.

Si tratta di un'impresa kolossal, inserita da Forbes tra le 500 aziende più grandi del mondo con i suoi circa 70mila dipendenti. Ma colossale è anche il debito maturato negli ultimi anni da Country Garden, che fino all'anno scorso sembrava poter affrontare senza gravi rischi la situazione. Ma ora Bloomberg stima in 1,4 trilioni di yuan (pari a 193 miliardi di dollari) i debiti dell'azienda, le cui azioni alla borsa di Hong Kong sono crollate ieri del 16 per cento per non essere riuscita a rimborsare un ingente quantitativo di obbligazioni entro il termine previsto del 6 agosto. Certo, l'azienda della signora Huyan ha periodo di tolleranza di trenta giorni, ma se non dovesse riuscire a pagare entro tale termine rischia il default. E anche se ci riuscisse i problemi non sarebbero finiti: secondo l'agenzia di rating Moody's, 31 miliardi di yuan (4,27 miliardi di dollari) di obbligazioni dell'azienda scadranno nel 2024, creando nuove fibrillazioni. Country Garden ha annunciato che avrebbe sospeso il trading di obbligazioni onshore da lunedì, una decisione che potrebbe destare preoccupazione nei mercati, già turbati dall'istanza di fallimento presentata dall'altro colosso Evergrande. Il rischio è che l'effetto contagio abbatta l'intero settore immobiliare cinese, infettando le borse e l'economia cinese tutta.

Huiyan, che fino a qualche anno fa prometteva una «vita a cinque stelle» a coloro che acquistavano le sue case, con 3.121 progetti in corso per lo più nelle recondite province cinesi, ha visto diminuire in modo drammatico la sua ricchezza a partire dal 2021: ha perso quasi 29 miliardi di dollari in due anni secondo una classifica dei miliardari di Bloomberg, ha una ricchezza stimata di 5,3 miliardi di dollari. Per sostenere Country Garden, lei e la sua famiglia hanno versato fondi personali per l'equivalente di 4,9 miliardi di dollari.