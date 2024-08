La Ferragni tra flirt e conti in rosso. Il pandoro-gate indigesto pure ai bilanci

Ascolta ora 00:00 00:00

E tra un'insalata di feta mangiata sulla sabbia a gambe incrociate, un look «cut out» (pare) irrinunciabile per una cena a Mykonos, due flirt attribuiti, cento percepiti, Chiara Ferragni ha dato i numeri. Lo ha fatto commentando la chiusura di bilancio 2023 della sua società Tbs Crew e le previsioni per il 2024. La prima, sorprendentemente rasserenante visto il disastro del Pandoro Gate, la multa pagata all'Antitrust (alla fine non ha fatto ricorso e ha versato 1 milione di euro), la donazione fatta all'ospedale pediatrico di 1.150.000 euro e un accantonamento extra per gli imprevisti (dopo lo tsunami che l'ha travolta), una sorta di «serbatoio prudenza» nel caso in cui, in futuro, dovesse riaddensarsi nell'azzurrissimo cielo di Chiara un'altra tempesta perfetta.

«Senza gli oneri, la società avrebbe ottenuto un risultato superiore al 2022», si legge nella nota dell'imprenditrice. Il 2023 ha chiuso con 4,44 milioni di utile, l'anno precedente con 5,13. Ma a preoccupare sono i primi mesi di quest'anno dell'attività, in cui si registrano «un forte calo dei ricavi e un sostanziale ridimensionamento nelle nuove iniziative commerciali». Non esattamente una faccenda da nulla, non la migliore delle albe.

Come non fa che confermare il negozio di Milano, tra Corso Como e piazza Gae Aulenti, che è rimasto vuoto come un pozzo durante la grande siccità.

Ma Chiara si muove molto, Fedez la provoca tanto, tutti postano di continuo, l'estate è in pieno corso e quindi l'attenzione dai numeri della blond girl si è distolta in un attimo. Ed è andata a posarsi su un uomo con ben altri numeri, Silvio Campara, ceo di Golden Goose e presunto flirt di Chiara.

Sembra che il rampante amministratore delegato, tra il 2022 e il 2023, abbia fatto crescere i ricavi dell'azienda da 387 a 416 milioni di euro, con un utile di 59,3 milioni. Il problema, però, è che Campara ha anche altri numeri: una moglie e 2 figli. Quando Chiara ha conosciuto Campara, a giugno ai Bagni Piero di Forte dei Marmi, assieme a lui c'era anche la moglie Giulia. Poi Chiara è partita per Capri, e al Forte si è iniziato a vociferare di una crisi coniugale tra l'ex bocconiano e la consorte, la Ferragni è stata immortalata da Anema e core, a Capri, mentre mostrava a un amico la foto di Campara sul display del suo cellulare e atteggiava le labbra in una smorfia da pianto di bambina triste alla «mi manca».

A quel punto (o prima o dopo o durante quel punto) Fedez dalla Sardegna postava la foto della sua T-shirt con scritto «Più conosco le persone, più amo il mio cane» e il muso del suo cucciolo Silvio in primo piano.

Seguito da una carrellata di immagini di Silvio trastullato da una ragazza diversa in ogni scatto (tutti i flirt di Fedez...?).

Se non altro quest'estate, i due ex coniugi sono meno distanti di quanto vorrebbero: lui con decine di comparse, lei con chi non sarebbe mai dovuta comparire.