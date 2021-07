Letta & Co. sparano sulle armi

Scrive Enrico Letta: "Una cosa dobbiamo e possiamo farla: stop armi private" . Il commento, affidato a Twitter qualche ora dopo l'esplosione delle polemiche legate alla drammatica sparatoria di Voghera, è intriso della stessa ideologia pacifista che negli Stati Uniti ammanta la crociata dei democratici contro i repubblicani. Il colpevole non è mai la pistola in sé, che altro non è che uno strumento. Questa, infatti, può essere usata sia per difendersi sia per aggredire. Ed è qui che entra in campo la giustizia: il suo compito sarà appunto quello di accertare perché l'assessore alla Sicurezza, Massimo Adritici, ha premuto il grilletto contro il 39enne marocchino Youns Boussetaoui. Non a caso, compiute alcune attività istruttorie, il magistrato incaricato ha deciso di "ammorbidire" l'accusa: non più omicidio volontario ma eccesso colposo di legittima difesa. Insomma, checché ne dicano i progressisti, che vorrebbero Adriatici già rinchiuso in galera, il processo deve essere ancora scritto e non può essere usato politicamente per attaccare Salvini e la Lega, sotto accusa ora per aver "fomentato il clima d'odio" e la "violenza verbale" , o limitare l'uso delle armi che in Italia è già pressoché inesistente.

A Voghera le opposizioni al Consiglio comunale stanno valutando se presentare una mozione di sfiducia rivolta non solo ad Adriatici (già autosospeso) ma anche (non si capisce bene il perché) al sindaco Paola Garlaschelli. "Le sta sfuggendo la gestione della propria Giunta, che comunque si è scelta" , è l'accusa che le viene mossa contro dalla capogruppo piddì, Ilaria Balduzzi. Anche a livello nazionale la caccia alle streghe è partita di gran carriera. Il Carroccio ha subito fatto quadrato (prima con l'eurodeputato pavese, Angelo Ciocca, e poi con Matteo Salvini in persona) invitando tutti a rispettare il lavoro degli inquirenti che stanno cercando di capire se sia stata eccessiva o no la difesa messa in atto dallo sparatore. "Letta ha già deciso che è colpevole e ovviamente è colpa mia, a prescindere..." , ha commentato oggi il leader leghista contrario a far passare per "macellaio ed assassino" una persona "che ha semplicemente difeso se stessa e i suoi concittadini" .

Una prima ricostruzione dei fatti ha messo in luce l'ubriachezza molesta del marocchino che, all'interno del locale, avrebbe a più riprese infastidito i clienti. Adriatici sarebbe intervenuto proprio per invitarlo a darsi una calmata e a levare le tende. Ne sarebbe, quindi, nato un alterco durante il quale sarebbero volati una bottiglia di vetro e pure qualche spintone. In questa baraonda, l'assessore sarebbe finito a terra e inavvertitamente avrebbe sparato il colpo fatale per il marocchino. L'esame balistico accerterà la traiettoria e la veridicità del resoconto. I testimoni, però, devono già aver confermato la ricostrizione del leghisto visto che, come abbiamo scritto all'inizio dell'articolo, l'imputazione è stata ammorbidita. "Youns El Boussetaoui era una persona cattiva - spiegano all'Agi alcuni vogheresi - in città è conosciuto perché importunava le persone e faceva gesti violenti. Una volta aveva rotto la vetrina di un bar" . Di precedenti, infatti, il nordafricano (pregiudicato e irregolare) ne aveva davvero una sfilza. A guardare il suo casellario giudiziale ce n'è davvero per tutti i gusti: reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa, resistenza a pubblico ufficiale e minacce. Ma non è questo il punto. Altrimenti si finisce di fare il gioco di chi pensa, come Gad Lerner, che nella Lega "sparare agli africani è una vocazione" .