Letta già sogna l'inciucio con Calenda e 5S. Conte lo gela: "Io da solo al governo"

Enrico Letta è un leader disperato. I sondaggi sono impietosi per il leader del Partito democratico, che sull'orlo del disastro politico e senza una precisa rotta si ritrova a inseguire scompostamente la coalizione di centrodestra tra attacchi e polemiche fake, atte solo a spaventare gli elettori. Nella sua coalizione ha raccolto qualunque partito, anche quelli contrari alla sua linea politica e nel frattempo sta strizzando l'occhio a Carlo Calenda e Giuseppe Conte per un inciucio post elettorale. Ma, forse, il segretario del Pd si è dimenticato che il primo lo ha lasciato al palo quando ha stretto l'accordo con Fratoianni e il secondo è stato allontanato dopo lo strappo al governo Draghi. E, infatti, entrambi non sembrano intenzionati a fare nessuna alleanza con lui.

" Non ho difficoltà a dire che da parte nostra si più facile dialogare con Calenda e Conte che con Salvini e Meloni, vedremo quale sarà il risultato e poi dialogheremo con quelli con cui è più facile dialogare ", ha detto Enrico Letta a Radio Capital, cercando una scialuppa di salvataggio all'esterno della sua coalizione. Quindi, Letta ha aggiunto: " Il tema del dialogo si porrà dopo le elezioni ma ora la legge elettorale prevede che ci si schieri o di qua o di là, con il centrosinistra o con il centrodestra. I 5S hanno si sono autoesclusi facendo cadere il governo Draghi e alle elezioni vanno da soli ".

Nel frattempo, con il suo 10% risicato, Giuseppe Conte sogna in grande e chiude le porte e Letta: " Io mi immagino da solo al governo, non all'opposizione. Gli italiani hanno il loro destino nelle loro mani, c'è un astensionismo pazzesco: immaginate se quel 40% andasse a votare. Si ribalterebbero tutti i sondaggi. Ecco perché il M5s è molto chiaro. Non è il momento di ammucchiate ". E su Letta ha dichiarato: " Il comportamento dei vertici del Pd sono quasi costretto a rinunciare a comprenderlo. Letta non l'ho capito più dal momento in cui abbiamo presentato la nostra agenda sociale al governo Draghi, ho visto un Pd molto timido ".