"Letta hasta la sconfitta siempre". E Striscia consegna il tapiro al Pd

La sconfitta delle urne è ancora fresca per il Partito democratico. Enrico Letta ha annunciato la convocazione del congresso e che non si candiderà nuovamente alla segreteria, tirando su bandiera bianca dopo il peggior risultato elettorale di sempre per il partito. La corsa alla sua successione è aperta ma, nel frattempo, nel Pd dovranno fare i conti con quanto accaduto e con l'idea che dal prossimo ottobre saranno all'apposizione, cosa che non accadeva da 10 anni. Striscia la notizia, al suo debutto stagionale (in ritardo rispetto al solito per questioni di par conditio), è andata in missione per consegnare il tapiro d'oro proprio al Partito democratico.

A effettuare la missione è stato Valerio Staffelli, il tapiroforo per eccellenza del telegiornale satirico di Canale5, che ha inaugurato la sua stagione con una consegna politica. Staffelli è partito alla volta di Roma per recapitare un gigantesco tapiro d'oro al Partito democratico. Giunto davanti alla sede del Nazareno, che ultimamente era in fermento elettorale, l'inviato di Striscia la notizia si è trovato davanti il deserto. Questo, ovviamente, non l'ha scoraggiato dal fare la sua consegna e dal portare a termine il suo lavoro. " Venite signori del Pd che avete fatto di tutto per far vincere Giorgia Meloni ", ha urlato Valerio Staffelli fuori dalla sede del Partito democratico a Roma.