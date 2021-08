Letta corteggia i 5S: "Per battere le destre dobbiamo allargarci

"Noi siamo per allargamento, convergenza, non siamo per l'isolamento del Partito Democratico. Noi siamo per un Pd che si allarga e che cerca le massime convergenze". Così Enrico Letta, da Torino dove si trova per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo, parla del suo impegno per le prossime elezioni amministrative.

Amministrative che, nelle intenzioni del segretario del Pd, potrebbero segnare " un ottimo passo per questa logica di allargamento per battere le destre dobbiamo allargarci" , se si concretizzasse l'alleanza col M5S. E ha aggiunto: "Vedo che su questa logica di allargamento sono durante attaccato da Salvini e Meloni, Il Giornale, Rete4 e Libero e quindi sono assolutamente convinto di essere sulla strada giusta". Letta, invece, si è detto fiducioso che al ballottaggio per il Comune di Roma arriverà l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, dribblando così le domande dei cronisti sulle parole di Giuseppe Conte che ha chiesto il sostegno del Pd, qualora al ballottaggio arrivi il sindaco uscente, la pentastellata Virginia Raggi. Il segretario democratico, dopo aver visitato Falchera, quartiere periferico di Torno ha rigettato l'idea che il Pd sia " il partito solo delle Ztl".