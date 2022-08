"Passi avanti, si decide in 48 ore": Letta apparecchia l'ammucchiata a sinistra

Il teatrino della sinistra andrà avanti ancora per qualche giorno. In serata è andato in scena un incontro tra Enrico Letta, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: i leader di Partito democratico, Sinistra italiana e Verdi si sono riuniti per provare a ricucire dopo il gelo delle scorse ore. Il segretario del Pd ha fatto registrare " forte volontà " di arrivare a un'intesa finale sull'accozzaglia, ma Si e Verdi hanno fissato i paletti e si concederanno qualche momento di riflessione prima di determinare la scelta definitiva.

Le condizioni di Si-Verdi

Fratoianni ha fatto sapere che a Letta è stata ribadita una posizione chiarissima: " Consideriamo l'idea che un'alleanza che veda al centro l'agenda Draghi è per noi impraticabile e che le intese, stabilite con altre forze, non possono essere vincolanti ". Il segretario di Sinistra italiana ha inoltre comunicato che i rossoverdi discuteranno e faranno tutte le valutazioni del caso: " Spero che in tempi rapidi, entro 48 ore, capiremo se ci sono le condizioni. Ora comincia una riflessione e ci aspettiamo una riflessione anche nel Pd ".

Le tensioni

Fin da subito Sinistra italiana e Verdi avevano espresso forti perplessità sull'accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda, parlando di un'intesa sbilanciata e non vincolante nei loro confronti. Infatti uno dei punti della discordia è proprio il peso dei rossoverdi nei collegi, oltre che una serie di temi divisivi come l'agenda Draghi e i rigassificatori.

Nelle ultime ore la tensione è stata protagonista: il faccia a faccia di oggi era in programma nel pomeriggio di ieri, ma Si e Verdi avevano chiesto un rinvio per permettere di ragionare sulla situazione e valutare il quadro politico all'interno del centrosinistra. Un supplemento di tempo che è stato accolto e che poi in serata ha visto Letta, Fratoianni e Bonelli incontrarsi per tentare di sbrogliare il nodo dell'allargamento della coalizione.

Il "no" di Calenda