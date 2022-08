"Solo 6 euro in più...". Letta-Conte: è guerra tra poveri

Finito l'amore fra Partito democratico e Movimento CinqueStelle, prova ne è il botta e risposta avvenuto in queste ultime ore fra i due principali rappresentanti Enrico Letta e Giuseppe Conte.

Orfano del governo Draghi, il segretario del Pd ricorda che esattamente un mese fa, era il 20 luglio 2022, cadeva l'esecutivo presieduto dall'ex presidente della Bce e punta il dito contro i partiti da lui ritenuti colpevoli di tale misfatto. "Un mese fa Conte, Berlusconi e Salvini facevano cadere il governo Draghi, in quel momento stavamo per realizzare una promessa: una mensilità di stipendio in più a tutte le lavoratrici e i lavoratori per combattere il carovita grazie a un’importante e strutturale riduzione delle tasse sul lavoro ", ha scritto un furioso Enrico Letta su Facebook, per poi lanciare l'accusa: "Per tornare al voto non lo hanno permesso” .

Evidentemente punto sul vivo, Giuseppe Conte ha oggi risposto al segretario dem. "Caro Enrico, possiamo anche illuderci che con Draghi 'sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno'. Esci dalla nostalgia, la realtà dell'agenda Draghi sono 6 euro in più al mese per i lavoratori a più basso reddito. Due colazioni al bar" , è stata la replica del presidente del Movimento CinqueStelle, che ha subito accolto l'approvazione dei follower.