Letta si candida, ma senza il simbolo Pd

Da oggi inizia ufficialmente l'avventura di Enrico Letta per le elezioni suppletive di Siena, dove il segretario del Partito democratico ha deciso di candidarsi per provare a tornare in parlamento in tempo per l'elezione del presidente della Repubblica. Il posto vacante che Letta cercherà di occupare è quello dell'ex ministro Pier Carlo Padoan. Nelle prossime ore il segretario dem porterà in Corte d'Appello a Firenze i documenti e il simbolo per ufficializzare la candidatura ma chi ha visto in anteprima i fogli di Letta non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio, proprio nel simbolo scelto per queste elezioni.

Enrico Letta, infatti, non ha scelto di correre con il simbolo del Partito democratico, che dopo tutto è il suo simbolo. Il segretario del Partito democratico, come spiega la Repubblica, presenterà un logo nuovo, dove su sfondo rosso si staglia la scritta " con Enrico Letta ". Chi si presenterà alle urne di Siena il 3 e il 4 ottobre si troverà davanti la rinnovata veste grafica scelta da Letta per farsi rappresentare nel collegio toscano, una decisione che mira ad allargare il consenso del segretario dem senza circoscriverlo alla sola area del Partito democratico. L'intenzione è quella di un logo inclusivo anche per gli alleati, tra i quali spuntano anche Movimento 5 Stelle e Italia Viva, ma anche per abbracciare l'elettorato dei moderati e quello degli indecisi.

" Ci sta, è un collegio uninominale ", minimizzano dal collegio toscano del Partito democratico. Più entusiasti sembrano i dem di Siena, attraverso le parole del loro segretario provinciale Andrea Valenti a la Repubblica: " Io ne sono contento, e lo dice uno che è affezionato sia al simbolo sia al partito. Quando si decide di fare un progetto nuovo, che superi sia un solo partito sia una somma di partiti ma voglia andare oltre ed aprirsi a tutti, qualcosa di nuovo davvero, serve un qualcosa di diverso in cui tutti possano riconoscersi ". Una tesi sostenuta anche dall'entourage di Enrico Letta ma criticato dai renziani, che pure sono alleati di Letta in questa elezione: " Vi ricordate le polemiche per le Leopolde di Renzi senza bandiere Pd? ".