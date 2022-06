La lettera del Cav ai genovesi: "Votate per il buon governo di Bucci"

Sposare ancora una volta la causa di Marco Bucci per proseguire l'ottima esperienza di governo degli ultimi anni. È questo l'invito di Silvio Berlusconi, che ha scritto una lettera all'indirizzo degli elettori di Genova che domenica 12 giugno saranno chiamati alle urne. L'appuntamento politico riguarda sia i cinque referendum sulla giustizia sia le elezioni amministrative. E proprio su questo fronte il Cavaliere ha chiesto ai genovesi di ribadire il loro massimo sostegno all'attuale sindaco.

Il sostegno a Bucci

Il leader di Forza Italia ha ricordato che tra due giorni i genovesi avranno l'occasione di esprimersi in merito al futuro proprio e quello delle prossime generazioni. In tal senso ha chiesto di " non sprecare una grande occasione ", ovvero di continuare l'esperienza del " buon governo " targato Marco Bucci e centrodestra. Non a caso viene considerato un modello civico di guida della realtà territoriale " che ha suscitato grande ammirazione e grandi apprezzamenti ".

Inoltre Berlusconi si è appellato ai genovesi affinché scelgano la lista di Forza Italia: i candidati azzurri a sostegno del sindaco Bucci " sono persone che conoscono e amano profondamente la loro città ". Un giusto mix di personalità, di uomini e donne " che ogni giorno dimostrano nella loro attività competenza, serietà, onestà assoluta ".

Dare la propria preferenza a Forza Italia " significa porre al centro dell'attività del Comune di Genova l'impresa e la famiglia, alleggerendo il carico fiscale e la burocrazia ", stando dunque dalla parte dei giovani e del futuro. Allo stesso modo vuol dire mettersi al fianco " di chi è in difficoltà, i più deboli, gli anziani, chi non ce la fa a sopportare " tutte le drammatiche conseguenze economiche provocate dalla pandemia Covid-19, dal rincaro dei prezzi e dal caro bollette.

Il ruolo di Genova

Berlusconi ha voluto ricordare con orgoglio che, grazie all'amministrazione, Genova è stata la prima città in Italia ad aver istituito il garante per gli anziani. La città è " sempre stata particolarmente cara " al Cav, capoluogo di una delle Regioni più importanti d'Italia grazie anche al mondo di commercio e di lavoro. Genova viene considerata come " il naturale sbocco al mare dell'intera Europa centrale e occidentale ". La volontà è quella di rafforzare questo prestigioso ruolo " battendo la concorrenza dei porti del Nord Europa ".