L'Europa fatta fuori. Gli Usa la escludono dai negoziati su Kiev. "Saremmo in troppi"

Vance ha aperto le danze, e Kellogg ha deciso chi sarà invitato al ballo. I rappresentanti Usa alla conferenza di sicurezza di Monaco hanno ribadito che la Casa Bianca avrà un ruolo centrale nei futuri tavoli negoziali sull'Ucraina. In un colpo solo hanno tagliato fuori l'Europa e Zelensky, lasciando intendere che sarà tutta una questione tra Stati Uniti e Russia, e che Trump e Putin potrebbero già incontrarsi entro fine mese in Arabia Saudita. Venerdì il vice presidente americano James David Vance aveva attaccato l'Ue dichiarando che «la più grande minaccia all'Europa arriva dall'interno». Ieri Keith Kellogg, il rappresentante speciale di Trump per l'Ucraina, è stato ancora più chiaro: gli Usa non vedono l'Europa al tavolo delle trattative per risolvere la guerra, anche se terranno conto dei suoi interessi. Kellogg ha sottolineato che gli Stati Uniti non vogliono ripetere il problema del «formato Minsk» (l'accordo del 2014 per fermare il conflitto a bassa intensità nel Donbass), quando al tavolo erano presenti numerosi partecipanti «e non hanno avuto alcuna opportunità di unirsi al processo di pace: non ha funzionato. Garantiremo gli interessi dell'Europa, coinvolgeremo tutti, questo non significa che si debbano sedere fisicamente al tavolo». Poi ha rivelato che il piano di pace sarà pronto entro poche settimane. Fonti Usa fanno sapere che l'Europa in realtà verrebbe coinvolta per fornire informazioni dettagliate sulle armi, sulle truppe di mantenimento della pace e sulle misure di sicurezza che potrebbero fornire all'Ucraina. Di fatto un ruolo di secondo piano e alle strette dipendenze di Washington.

L'Ue (così come il Regno Unito) non ha alcuna intenzione di rimanere in un angolo e alle parole di Vance e Kellogg risponde piccato il ministro degli Esteri francese Barrot: «Nessuno è obbligato ad adottare il nostro modello, ma nessuno può imporci il proprio». L'omologo polacco Silkorski aggiunge che «la credibilità degli Stati Uniti dipende da come finirà la guerra in Ucraina». Per il nostro ministro degli Esteri Tajani, mai come in questo momento è necessario mantenere la calma e guardare oltre il gioco delle parti. «Al di là di alcuni discorsi, gli Usa hanno voglia di ascoltare l'Europa e l'Italia. Si è aperto un dialogo, inizia una stagione nuova per cercare di arrivare alla pace. Siamo soltanto all'inizio, è un percorso che deve essere seguito fino alla conclusione del conflitto». Il premier polacco Tusk invece chiede «subito un piano d'azione o altri decideranno per noi». E per la tedesca Baerbock «questo è il momento della verità. Tutti devono decidere se si vogliono mettere al fianco del mondo libero o dei Paesi autoritari». Da parte sua Zelensky, terrorizzato all'idea di essere estromesso, si aggrappa agli Usa (ma non firma l'accordo per le terre rare), a Scholz, chiede di incontrare Trump prima che il tycoon veda Putin, lancia l'idea di una forza armata europea, invita Kellogg a visitare con lui la linea del fronte, e parla di un piano di Mosca per attaccare l'Ucraina dalla Bielorussia.

Le tante voci che arrivano dalla Baviera troveranno probabilmente un'efficace linea comune oggi, quando l'Alto rappresentante dell'Ue Kallas convocherà una riunione informale dei ministri degli Esteri presenti a Monaco per fare il punto sugli ultimi contatti con i funzionari

statunitensi e ucraini. La diplomatica estone ribadisce: «L'Europa è e resta al fianco di Kiev». Anche Parigi ha proposto un summit sull'Ucraina, ma per il momento è un'ipotesi sulla quale l'Eliseo cerca di mettere una data.