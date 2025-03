"L'Europa va rifondata a partire dalle sue radici cristiane"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Serve una Camaldoli europea, per riflettere sulla rifondazione dell'Unione e il ruolo dell'Italia, alla luce delle radici cristiane che uniscono il continente». Antonio Tajani (nella foto) evoca il Codice scritto nel primo dopoguerra da intellettuali cattolici, che divenne la linea guida della Democrazia Cristiana. Lo fa nella sede romana della Fondazione De Gasperi, presieduta da Angelino Alfano, che ospita l'incontro intitolatoVerso il congresso del Ppe. È passato molto tempo, ma dopo l'avvertimento di Donald Trump che non potremo più contare sull'ombrello americano, finalmente a Bruxelles ci si muove concretamente verso quest'obiettivo. Con le resistenze, però, delle «forze populiste che non hanno a cuore il bene del Paese e parlano per slogan senza contenuti», dice Tajani. Si riferisce al M5S e a Giuseppe Conte, che «oggi è contro la difesa europea e quando era premier ha incrementato le spese militari», ma anche indirettamente alla Lega di Matteo Salvini.

«Difesa comune - sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri - non vuol dir solo bombe e carri armati ma molto di più, vuol dire un'Europa più protetta dalle mire di altri Paesi. La sicurezza dagli Houti delle navi mercantili nel Mar Rosso non è affidata alla nostra marina? Non abbiamo forze di pace in Libano, nei Balcani? Ma tutto questo è possibile mantenendo lo spirito Atlantico, perché non si può essere amici degli USA a seconda del presidente che hanno. L'ultimo discorso di Silvio Berlusconi nel 2023 parlava di Europa e di difesa comune». Alfano ricorda che su De Gasperi, padre della «civiltà europea», come diceva, è in corso una causa di beatificazione.

«Lui aveva già previsto tutto, parlava della nostra patria Europa con un approccio cristiano ma non confessionale e aveva in mente un'assemblea elettiva per orientare la difesa comune. Fu lui a tornare da un viaggio a Washington con in tasca il piano Marshall da cui nacque la nuova Europa».