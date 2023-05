Per l'ex del "Grande Fratello" la pista dell'abuso di alcol

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un'inchiesta sulla morte della 37enne Monica Sirianni, che conobbe una certa notorietà nel 2011, quando partecipò al «Grande fratello». La donna, nata a Sydney da genitori calabresi emigrati in Australia e poi tornata in Italia, è morta la sera del 5 maggio scorso a Soveria Mannelli, il centro della provincia di Catanzaro di cui erano originari i suoi genitori. L'inchiesta della Procura di Lamezia, diretta da Salvatore Curcio, e aperta anche in seguito a una denuncia presentata dai genitori della vittima, mira a fare luce sui tanti punti oscuri del decesso, avvenuto improvvisamente mentre le giovane donna - che non aveva alcun sintomo e godeva di ottima salute - si trovava in compagnia di amici in un bar. Portata in ospedale dopo il malore, la Sirianni era morta poco dopo il ricovero. Si saprà nei prossimi giorni se dall'autopsia effettuata sul corpo della donna siano emersi elementi che possano consentire di risalire alle cause del decesso, che al momento appaiono inspiegabili. Tra le ipotesi trapelate da fonti vicine alla procura, la donna potrebbe avere assunto quella sera una grande quantità di alcol. Le indagini sono state delegate ai carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli.

La morte della donna ha sconvolto la vita della cittadina, dove era molto nota e stimata e dove aveva tanti amici risalenti alle sue frequentazioni giovanili del centro del Reventino, soprattutto nel periodo estivo. Un legame che l'aveva spinta a scegliere la località per una breve vacanza all'inizio di maggio. La popolazione di Soveria aveva seguito il suo percorso artistico e ne aveva apprezzato i successi televisivi a livello locale e nazionale. La Sirianni, prima del periodo di notorietà legato alla sua partecipazione al «Grande fratello», era stata protagonista in Calabria di alcune trasmissioni televisive sulle reti locali, dimostrando piglio e voglia di emergere. Poi il grande salto con la partecipazione al popolare reality, condotto all'epoca da Alessia Marcuzzi. Nel periodo della trasmissione ebbe anche una relazione con un altro concorrente del programma, Fabrizio Conti. Poi, un progressivo allontanamento dalle scene e la decisione di abbandonare le velleità televisive per dedicarsi all'insegnamento dell'inglese grazie alla sua conoscenza della lingua. Monica Sirianni dopo il suo ritorno in Italia si era stabilita in una località della Lombardia.