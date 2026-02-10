La lezione del Covid: torniamo a credere nella scienza

Viviamo l'Era della Tecnologia elettronica senza che la Cultura del nostro tempo, detta moderna, abbia sentito il dovere di fare capire al grande pubblico qual è il vero motore del progresso. La tragedia del Coronavirus ha portato il grande pubblico a riflettere su cosa sia il vero motore del progresso. Questo motore è nei nostri Laboratori. Se smettessimo di fare scoperte nei nostri laboratori, qui sulla Terra, addio progresso. I nostri figli, i nostri nipoti e tutte le generazioni a venire avrebbero gli stessi strumenti tecnologici che abbiamo noi. E infatti le invenzioni tecnologiche nascono sempre e soltanto da una scoperta scientifica. La cosa incredibile da me trattata in una speciale relazione alla PAS (Pontificia Accademia delle Scienze) è che tutte le grandi scoperte scientifiche sono sempre venute senza che qualcuno di noi scienziati avesse saputo prevederle. Questa è la prova che Colui che ha fatto il mondo è più intelligente di noi. Ecco perché non basta essere intelligenti per riuscire a scoprire la Logica che ha usato il Creatore di tutte le cose visibili e invisibili (Fenomeni virtuali). Per riuscire a decifrare la Logica di Colui che ha fatto il mondo è necessario essere intelligenti ma non è sufficiente: è infatti indispensabile porre a Lui domande rigorosamente "una alla volta" (Reductionism). Fu usando il Reductionism che Galilei riuscì, appena quattro secoli fa, a scoprire che siamo figli di una struttura logica rigorosa, oggi nota come Scienza Galileiana. La pandemia del Coronavirus terrorizza centinaia di milioni di persone. La loro Cultura li porta però a credere nei segni zodiacali e nella esistenza di forze che dovrebbero avere effetti sulla nostra vita. I segni zodiacali non esistono, sono pura illusione ottica. Le Stelle sono candele a fusione nucleare. Se fossero candele, come quelle a noi familiari, la loro massa dovrebbe essere milioni di volte più grande. L'Universo non potrebbe essere come quello in cui viviamo. Di una cosa siamo sicuri. Gli insiemi di Stelle non hanno le Forze che dovrebbero influenzare la nostra vita. Se queste forze esistessero le avremmo scoperte. La pandemia del Coronavirus è stata per il grande pubblico come una formidabile sveglia che potrebbe portarci a sconfiggere la pandemia dei segni zodiacali e degli oroscopi.

C'è un solo Governo quello della Repubblica Popolare Cinese che ha fatto una legge la quale proibisce l'uso dei segni zodiacali e degli oroscopi in quanto "fanno male alla salute mentale dei cittadini". Di questa salute mentale c'è disperato bisogno al fine di potenziare il vero motore del progresso. Come prima spiegato è questa l'unica strada da seguire per distruggere la pandemia del Coronavirus.