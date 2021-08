L'idea del Pd: "Meno poteri ai sindaci in favore dei consigli comunali"

Il 27 e il 28 agosto a Viterbo e Assisi si terrà l'evento Siamo noi la storia realizzato dal Centro studi Aldo Moro. " Faremo una riflessione sulla necessità di un impegno politico e sociale tramite la scuola di formazione ", ha spiegato Beppe Fioroni a Marco Antonellis per Italia Oggi. Fioroni è stato ministro dell'Istruzione del secondo governo Prodi. L'evento verterà sulla necessità di guardare al futuro, facendo in modo che tutti facciano la loro parte. " Non possiamo farci sfrattare dal futuro: le nuove generazioni e ognuno di noi devono essere partecipi della costruzione del futuro ", ha detto Fioroni.

Ad Antonellis, quindi, l'ex ministro ha spiegato che durante l'evento si parlerà anche " di nuova legge elettorale per il parlamento ribadendo la necessità di un ritorno dei parlamentari tra la gente come ha detto il segretario nazionale Enrico Letta ". La discussione verterà sul tema di " ridare centralità al cittadino elettore che metta la preferenza per il proprio deputato o senatore con eletti che rispondono ai cittadini e non ai capi partito ".

Fioroni sottolinea che bisogna rafforzare le autonomie locali: " Bene il ruolo dei sindaci ma va subito rilanciato e valorizzato quello dei consiglieri comunali perno della partecipazione democratica e della partecipazione dei cittadini alla polis ". Una battaglia che, per l'ex ministro, " dovrebbe essere sostenuta dall'Anci, l'associazione dei comuni, che non potrà mai essere ridotta a sindacato rappresentativo dei sindaci ". Il punto, per l'ex esponente della Margherita, è la necessità di ridare ai consigli comunali il loro ruolo originario, ossia " rappresentare le vere agorà democratiche trasparenti e partecipate con forti poteri di indirizzo e controllo. Queste modifiche elettorali saranno la cartina al tornasole della rinascita della democrazia italiana ".

Attualmente, Beppe Fioroni è consigliere politico del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che sarà presente all'evento per presentare una riflessione sulle contingenze e le sfide internazionali della Repubblica. Numerosi gli ospiti illustri che sfileranno sul palco di Siamo noi la storia, dal ministro per il Sud Mara Carfagna, Rosy Bindi, fino a Enrico Letta. Spazio anche allo sport con Bebe Vio, Leonardo Bonucci e la sua famiglia, Ciro Immobile e Ludovica Delfino.